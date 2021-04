Immer wieder neue Graffiti im Dorf, Zerstörungen, Angriffe auf Gebäude: Die Bötzower bekommen das Vandalismus- und Kriminalitätsproblem nicht in den Griff. Am Dienstag gab es dazu eine Runde in der Oberkrämer-Verwaltung, am 5. Mai ist eine Diskussion im Ortsbeirat geplant.