Schwante

Der Frosch ist das Maskottchen in Schwante, deshalb begegnet uns das Tier beim Spazieren auch gleich mehrfach. Gleich vor dem Gemeindezentrum in der Dorfstraße steht neuerdings ein Holzfrosch. Sylvio Jochum hat ihn hergestellt „Ein alter Schwantener“, sagt Ortsvorsteher Dirk Jöhling.

Auf der anderen Seite des Gemeindehauses gibt es ein Blumenbeet. „Die Gemeinde hat Flächen zur Verfügung gestellt, auf der wir gärtnern dürfen“, erzählt Beate Brühl. Sie gehört zur Umweltgruppe in Oberkrämer. „Das hier ist eine wilde Mischung.“ Doch auch an vielen anderen Stellen im Ort soll es spätestens im kommenden Frühjahr wieder bunt blühen. Vor einiger Zeit trafen sich die Leute von der Umweltgruppe, um entsprechende Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. Und auch am Bahnhof hat es kürzlich einen Arbeitseinsatz gegeben, um das Ortsbild in Schwante zu verbessern.

Beate Brühl von der Umweltgruppe. Quelle: Robert Tiesler

Es regnet in Strömen. Der erste Spaziergang muss abgebrochen werden. Ein paar Tage später wird er nachgeholt, der Ortsvorsteher hatte die Strecke zuvor skizziert.

Dirk Jöhling hält den Schirm für den Holzfrosch. Quelle: Robert Tiesler

Auf den Dorfplatz führt der Eduard-Ockel-Weg. Er führt an der alten Remise vorbei. Sie ist ungenutzt. „Was damit wird, ist unklar“, sagt Dirk Jöhling. Dahinter ist der Dorfplatz. Früher haben dort die Feste stattgefunden. „Aber dann setzte sich der Wunsch durch, es wie früher im Schlosspark zu machen.“ Allerdings findet auf dieser Fläche auch der Gänsebratentag statt, der damit eine zweite Veranstaltungsfläche bekommen hatte.

Die Remise. Quelle: Robert Tiesler

Zurück zur Dorfstraße. Auf der rechten Seite ist das Gemeindehaus, das am 7. Oktober 1989 Geschichte schrieb. Dort wurde die SDP gegründet, die DDR-Version der Sozialdemokraten. Die Nacht hatte es damals bis in die Hauptausgabe der „Tagesschau“ geschafft. Vor dem Gemeindehaus steht das Denkmal, das an die Gefallenen der beiden Kriege erinnert.

Das Gemeindehaus und das Kriegerdenkmal. Quelle: Robert Tiesler

Am bekanntesten in Schwante ist sicherlich der Holzbackofen auf dem Dorfanger. Hier finden – wenn sie denn wieder möglich sind – die großen Feste der Bäckerei Plentz statt. Am Rand des Platzes stehen die Schaufenster mit den örtlichen Informationen. „Wir haben neue Karten bekommen, das war lange überfällig“, sagt Dirk Jöhling. Auf der anderen Seite des Platzes kommen schon die nächsten Frösche ins Blickfeld. „Die stummen Frösche von Schwante“, so lautet eine Sage, und so heißt auch die Holzskulptur, die gleich mehrere Frösche zeigt.

Im See: Alles wird gut. Quelle: Robert Tiesler

Es geht zurück auf der Dorfstraße. Auf der rechten Seite ist der Bestellservice Elling. Dort können Pakete an diverse Paketdienste abgegeben werden, aber auch andere Waren gibt es dort zu kaufen. Biegt man dahinter rechts ab, geht es auf dem Schlossweg zum Schlossgut. Das Gelände befindet sich seit Ende Oktober im Winterschlaf – was aber nicht heißt, dass da momentan nichts passiert. Loretta Würtenberger, die mit ihrem Mann Daniel Tümpel, im Schloss lebt, hatte zum Saisonende noch einige Bauarbeiten angekündigt. Den Skulpturenpark kann man sich ab dem Frühjahr 2022 wieder ansehen.

Altes Haus an der Dorfstraße. Quelle: Robert Tiesler

Zurück auf der Dorfstraße. Am Kreisel zeigt sich das neue und das alte Schwante. Gegenüber ist der Discounter, links davon das Pflegeheim sowie das Gesundheitszentrum, in dem sich Praxen befinden und eine Apotheke. Auf der anderen Seite aber verfällt ein Haus. Kein schöner Anblick an diesem zentralen Ort. „Der Bebauungsplan für das Zukunftswohnen ist durch“, erklärt Dirk Jöhling. Denn dort könnte sich bald was tun. Auf der Fläche dahinter sollen Wohnungen unter anderem für Senioren entstehen. „Viele warten darauf“, sagt der Ortsvorsteher. Weil es allerdings noch Abstimmungsprobleme mit der Nachbarschaft gebe, sei immer noch vieles unklar. „Es hapert noch an Eigentumsverhältnissen.“

Dirk Jöhling am Frosch am Trafohaus. Quelle: Robert Tiesler

Und dann kommt schon der nächste Frosch in den Blick – auf dem Stromverteilerkasten neben der Discounter-Ausfahrt. Hannes Hobitz hat die Frösche auf die Fassade des Kastens gebracht. „Er hat einen Entwurf vorgelegt, und den fanden wir gut“, sagt Dirk Jöhling.

Mühlenweg-Baustelle in Schwante. Quelle: Robert Tiesler

Es geht vorbei am Physiowerk und an der Kulturschmiede. Das Storchennest über dem Haus ist, wie immer zu dieser Jahreszeit, leer. Der Mühlenweg ist offiziell immer noch gesperrt. Der erste Teil der Strecke ist so gut wie fertig, allerdings sind mehrere Gullys mit grünen Hinweisen besprüht. Da müssen die Bauarbeiter wohl noch mal ran, sie liegen zu tief. Hinter der Einfahrt zum Wasserturm ist Schluss – Bagger stehen auf der Straße. Es heißt, der Mühlenweg sei Ende 2021 fertig.

Von Robert Tiesler