Ortsspaziergang Oberkrämer (7) - Unterwegs in Bötzow: In der Kirche wird die Uhr noch jeden Tag per Hand aufgezogen

Die letzte MAZ-Wanderung durch die Oberkrämer-Ortsteile führt nach Bötzow: Im Gemeindezentrum werden Karten gespielt, und vom Kirchturm aus hat man einen guten Blick auf das Dorf.