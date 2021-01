Pandemie: Politische Sitzungen in Oberkrämer finden weiterhin statt

Oberkrämer

Auch weiterhin finden in Oberkrämer politische Sitzungen statt. „Grundsätzlich betreffen die Maßnahmen der Bekanntmachung des Landrates vom 16. Januar nicht die Sitzungen der Kommunen und dessen Selbstverwaltungsrecht“, teilte Carolin Schmiel, die Justiziarin der Gemeinde, am Montag mit.

„Dennoch haben wir ein hohes Interesse, das Infektionsgeschehen so ging wie möglich zu halten und der Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken.“ Deshalb würden alle Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen der Gemeinde in der Turnhalle in Marwitz durchgeführt. „So kann sichergestellt werden, dass der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern gewahrt wird. Zudem herrscht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sofern man sich nicht an einem festen Platz befindet und den Mindestabstand zu anderen Anwesenden einhält. Auch wird auf regelmäßiges Lüften geachtet. Auch die Sitzungen der Ortsbeiräte finden unter Einhaltung dieser zwingenden Maßnahmen statt.“

Allerdings hatten einige Ortsbeiräte von sich aus ihre Sitzungen abgesagt. Nur Marwitz und Neu-Vehlefanz führen sie durch.

Von Robert Tiesler