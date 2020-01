Parkstadt Velten II: Marwitzer stimmen für Gebietsänderung

Marwitz

Wer in der neuen „ Parkstadt Velten II“ baut oder schon wohnt, der ist in Wirklichkeit schon in Marwitz. Das Gebiet rund um die Straße Am Tonberg macht den Eindruck, als gehöre es noch zu Velten, aber dort befindet sich schon die Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt Velten und der Gemeinde Oberkrämer.

Inzwischen gibt es aber konkrete Bestrebungen, diesen Zustand zu ändern. Der Marwitzer Ortsbeirat hatte sich in der vergangenen Woche mit der möglichen Gebietsänderung beschäftigt. „Wir stehen dem positiv gegenüber“, sagte Ortsvorsteher Thomas Nocke (BfO). Der Ortsbeirat habe den Beschluss einstimmig empfohlen. „Weil dieses Gebiet ja eigentlich schon außerhalb von Marwitz liegt, viel näher an Velten.“ Die Bürger, die dort einziehen, würden sich viel mehr als Veltener fühlen als ein Bewohner von Oberkrämer, beziehungsweise von Marwitz. Viele, die dort hinziehen würden, seien sich gar nicht bewusst, dass sie dort keine Veltener seien. „Ich als Ortsvorsteher sehe das absolut positiv“, ergänzte Thomas Nocke. Es sei auch im Sinne der Bürger, die dort wohnen.

In der Gemeinde Oberkrämer war die Gebietsänderung Am Tonberg schon einmal ein Thema. 2012 gab es einen entsprechenden Beschluss. Doch umgesetzt worden ist er damals nicht. Deshalb ist er später wieder zurückgenommen worden – bis es dann mit Baubeginn in der „ Parkstadt Velten II“ ein konkretes Problem geworden war und auch die Veltener Stadtverordneten darüber diskutierten.

Am Montag berieten auch die Mitglieder des Bauausschusses in Oberkrämer zu diesem Thema. Auch sie waren einstimmig für die Gebietsänderung. Das endgültige Votum aus Oberkrämer gibt es am 27. Februar in der Sitzung der Gemeindevertreter.

„Ein paar Fragen hinsichtlich der Erschließung sind noch offen“, sagte Dirk Eger, der Leiter des Bauamtes in Oberkrämer, am Dienstag. Gebe es das Votum der Gemeindevertreter, dann müssten entsprechende Gespräche mit der Stadt Velten geführt werden. Ob das Gebiet einfach an Velten abgegeben wird oder seitens der Gemeinde Oberkrämer Forderungen aufgestellt werden, sei bislang kein Thema gewesen, so Dirk Eger.

Von Robert Tiesler