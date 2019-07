Oberkrämer

Verschiedene Vertreter aus der Gemeinde Oberkrämer waren zu Gast im polnischen Partnerort Kotun. Vor Ort waren unter anderen der stellvertretende Bürgermeister Peter Matschke, die Seniorenbeauftragten Kerstin Laatsch und Kornelia Berner und der Gemeindevertreter Patrick Zechel (Linke).

So gab es diverse Gespräche über die Senioren-Zusammenarbeit und die Schulen. Auch ist das Kotuner Stadtfest und der dortige Feuerwehr-Ausschied besucht worden.

„Es ist für alle eine großartige Bereicherung, von der alle Beteiligten nur lernen können“, sagte der Vehlefanzer Patrick Zechel im Anschluss. „Über eine Intensivierung der Partnerschaft im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten würde ich mich sehr freuen.“

Es gab auch ein Zusammentreffen mit einer Delegation der ukrainischen Partnergemeinde in Kotun. Wie Patrick Zechel berichtet, sei man auch dort an einer Partnerschaft mit Oberkrämer interessiert. „Leider sehe ich in diesem Zusammenhang noch zu viele Schwierigkeiten, als dass die gebotenen Chancen überwiegen könnten. Aber ich denke, dass auch in den kommenden Jahren die Gespräche fortgeführt werden und unter Umständen kreative und kooperative Lösungen gefunden werden könnten.“

Bereits für dieses Jahr wurden an die Besucher aus Oberkrämer eine Einladung zum Besuch des Piroge-Festes in Kotun ausgesprochen. Das findet am 18. August statt.

