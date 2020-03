Physiotherapie Freyhändig: Suche nach Mitarbeitern endlich erfolgreich

Schwante

Seit 30 Jahren schon arbeitet Katja Averdung in ihrem Beruf. Die 56-Jährige ist Physiotherapeutin. „Das ist ein Beruf, in dem man fühlen muss“, sagt sie. Seit fast 13 Jahren arbeitet sie mit Heike Frey zusammen, zunächst neun Jahre in einer kleinen Praxis in Klein-Ziethen und seit dreieinhalb an der Dorfstraße in Schwante.

Die Praxis nennt sich „Freyhändig“ und ist ein Wortspiel. Allerdings muss sie derzeit ohne die Namensgeberin Heike Frey auskommen. Aus gesundheitlichen Gründen ist sie momentan nicht dabei. Was aber nicht heißt, dass der Betrieb in der Physiotherapie ruht. „Eine Zeit lang war ich alleine, jetzt kommt aber eine Kollegin dazu“, sagt Katja Averdung. Im Mai bekommt die Praxis zudem männliche Unterstützung. „Es ist schwierig, Mitarbeiter zu finden, Physiotherapeuten sind eine Rarität geworden, das war jetzt ein Glücksgriff“, sagt Katja Averdung zu den Neueinstellungen.

Katja Averdung an einem der Geräte. Quelle: Enrico Kugler

Die neuen Mitarbeiter machen in Schwante eine Ausweitung des Behandlungsspektrums möglich. Silke Seidlitz wird bei „Freyhändig“ neue Kurse anbieten. „Es wird zum Beispiel einen Trampolinkurs geben“, sagt sie. Es handelt sich um einen gelenkschonenden Sport. „Die Tiefenmuskulatur wird dabei beansprucht.“ Auch das Gleichgewicht spiele dabei eine große Rolle. Zweimal pro Woche soll dieser Kurs angeboten werden.

Auch ein Faszientraining ist möglich. Faszien, das Bindegewebe, formen den Körper, sollen ihn flexibel und elastisch machen. Durch federnde und schwingende Bewegungen und dynamische Dehnungen werden mögliche Verklebungen, Verfilzungen und Verhärtungen gelöst. Durch das Training soll die Beweglichkeit im Alltag verbessert werden.

Einer der Behandlungsräume. Quelle: Enrico Kugler

Möglich sind in der Praxis in der Dorfstraße 17a auch individuelle Behandlungen als Therapie und Prävention, spezialisierte Schmerzbehandlungen und alternative medizinische Verfahren. „Es geht um den dahinterstehenden Menschen“, sagt Katja Averdung. „Wir erfahren bei den Behandlungen sehr viel über den Patienten. Wichtig sei vor allem: „Wenn die Seele nicht bereit ist mitzumachen, da kann ich am Körper noch so viel machen, wie ich will. Der Patient muss mitmachen.“ Momentan liegen die Wartezeiten bei etwa vier Wochen. „Aber wir sind auch immer da, wenn ein Akutpatient anruft. denn es ist wichtig, dass man sich da anguckt. In einer Woche ist er nicht mehr akut. Wir sind immer bemüht gewesen, wenn jemand mit einem akuten Problem zu uns kommt.“ Dann werde auch schon mal eine Stunde hinten drangehangen.

Die Physiotherapie Freyhändig ist eine Privatpraxis. „Kassenpatienten können auch zu uns kommen, müssen aber selbst zahlen“, so Katja Averdung.

Namensgeberin Heike Frey. Quelle: privat

Kontakt: www.freyhändig.de, 033055/22 88 88.

Von Robert Tiesler