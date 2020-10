Neu-Vehlefanz

Zu einer mehrstündigen Suchmaßnahme nach einem vermissten älteren Mann kam es Donnerstagmittag im Krämerwald, welche glücklicherweise erfolgreich endete. Durch den Revierförster des Krämerwaldes wurde der zuständige Revierpolizist über einem seit Mittwoch (21. Oktober) gegen 11 Uhr verschlossenen, am Waldrand abgestellten Pkw VW aufmerksam gemacht. Wie eine polizeiliche Recherche ergab, handelte es sich bei dem Halter des Fahrzeuges um einen 83-Jährigen, der allein in einer Wohnung in Velten wohnt. An der Wohnanschrift konnte die Person nicht angetroffen und zunächst auch keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden. Aufgrund der Möglichkeit, dass die Person sich beim Pilze sammeln verlaufen hatte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und eines angeforderten Fährtenhundes eingeleitet. Die in der Zwischenzeit ermittelte Schwester gab an, dass ihr Bruder gerne Pilze sammelt und an hohem Blutdruck leidet. Während der Suchmaßnahmen wurden immer wieder Pilzsammler, Spaziergänger und Fahrradfahrer durch die fünf eingesetzten Revierpolizisten angesprochen.

Radfahrerin meldet hilflose Person

Gegen 13:30 Uhr meldete sich eine Radfahrerin bei der Polizei, die eine offensichtlich hilflose Person, auf die die Beschreibung passte, im Krämerforst auf einem Baumstamm sitzend, feststellte. Sie befand sich auf dem Weg von Wansdorf kommend zum „Waldhaus zur Saubucht“. Es handelte sich um den vermissten 83-Jährigen, der laut eigener Aussage im Wald nächtigte und einen körperlich geschwächten und verwirrten Eindruck den Beamten gegenüber machte. Der 83-Jährige wurde in Folge schnell an einen herbeigerufenen Rettungswagen übergeben und ins Krankenhaus gebracht. In welcher gesundheitlichen Verfassung er sich befand, ist derzeit nicht bekannt. Auf Grund der sehr guten Zusammenarbeit mit den Förstern und den Ordnungsamt Oberkrämer mit der Polizei konnte die vermisste Person nach einigen Stunden glücklicherweise aufgefunden werden.

Von MAZonline