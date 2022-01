Oberkrämer

Er will den Politikwechsel. „Viele Bürger sind auf mich zugekommen, und haben sich geäußert, dass sie sich diesen Politikwechsel wünschen.“ Das sagt Boris Bollert. Der Vorsitzende des AfD-Ortsvereins in Oberkrämer will nun Bürgermeister in der Gemeinde werden. „Die Leute fühlen sich nicht mitgenommen, in die Entscheidungen einbezogen“, erklärt der 49-Jährige, der in Vehlefanz wohnt. „Ich höre das auch von meinen Mitstreitern in der Gemeindevertretersitzung.“ Die Menschen, die an ihn herangetreten seien, hätten da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Er selbst hat in Oberkrämer noch keine politischen Erfahrungen, er gehört der dreiköpfigen AfD-Fraktion nicht an.

In die Partei ist er 2019 eingetreten. „Weil ich mich mit der Politik, die durch die etablierten Partei angeboten wurde, nicht mehr verstanden gefühlt habe.“ Er sehe es als positiv an, Meinungen und Ideen auch wirklich noch aktiv mit einbringen zu können – ohne zu sagen, ob das in anderen Parteien nicht gehe. „Wir haben keine Vorgaben und Zwänge“, so Boris Bollert weiter. Das mit Zwängen werde ihm von anderen Parteien berichtet. Er bezeichnet sich als bürgerlich-konservativ. Auf die Frage was er dazu sagt, dass die AfD als Verdachtsfall eingestuft sei und vom Verfassungsschutz beobachtet werde, sagt er: „Ich persönlich, und das habe ich auch bei meiner Wahl gesagt, akzeptiere kein rechtsradikalisches und nationalistisches Gedankengut.“ Freiheitliches Denken sei in Ordnung.

Für eine weiterführende Schule

Und was sind seine Themen für Oberkrämer? „Was viele Bürger sich wünschen, ist eine weiterführende Schule im Ort. Das wäre sinnvoll, weil die Kinder sonst einen langen Schulweg auf sich nehmen müssen.“ Wo die Schule gebaut werden könne, „müsste man gucken, wo freie Flächen sind.“ Möglich sei Eichstädt, die Turnhalle gebe es dort ja schon. „Ich denke, dass hier in Oberkrämer mehr für die Familien getan werden muss. Kitas und Schulen müssen weiter modernisiert und ausgebaut werden.“ Auch um die Spielplätze müsse man sich kümmern, auch wenn sie an sich vernünftig ausgebaut seien.

In Sachen Wirtschaft habe man im Gewerbepark in Vehlefanz schon „einige namhafte Firmen ansiedeln können. Was aber fehlt, ist eine große Einkaufsmöglichkeit. Wir haben 12 000 Einwohner, Tendenz steigend, da wäre ein kleines Einkaufszentrum sinnvoll.“

Es fehlt ein Facharztzentrum

Oberkrämer wächst, man geht davon aus, dass die 13 000er-Marke erreicht werde. „Wir sollten aber den dörflichen Charakter nicht verlieren.“ Darauf müsse man achten, auch, wenn neue Wohngebiete erschlossen werden. In dem Zusammenhang will er auch eine bessere medizinische Versorgung in der Gemeinde erreichen. „Wir haben viele Hausärzte, auch solche, die spezialisiert sind.“ Was aber noch fehle, sei ein Facharztzentrum. Ansonsten seien die Wege zu den Fachärzten von Oberkrämer aus oft recht lang, wie er berichtet.

Was schon wegen des schlechten öffentlichen Nahverkehrs in der Gemeinde schwierig sei. Boris Bollert könnte sich etwas Ähnliches vorstellen wie die Bimmelbahn in Timmendorfer Strand oder anderen Ostseeorten. „Ein Stundentakt sollte da möglich sein“, sagt Bollert. Dafür müssten zwei solcher Bahnen angeschafft werden. Die Bahnen müssten dann auch an der Bockwindmühle in Vehlefanz halten. „Die soll ja saniert werden.“ Er hoffe, dass sich die Mühle irgendwann wieder drehen lasse.

Hobbys: Familie und Dart

Boris Bollert lebt seit 2011 Vehlefanz, ursprünglich stammt er aus Berlin. Er ist examinierter Physiotherapeut und hat eine Qualifikation als Wirtschaftsfachwirt. Seine Familie bezeichnet er als sein Hobby. „Ich bin seit vielen Jahren leidenschaftlicher Dartspieler.“ Früher machte er außerdem Judo.

Dass es bei der Bürgermeisterwahl am Ende sieben Kandidatinnen und Kandidaten geworden sind, habe ihn überrascht. Wer es in die Stichwahl schaffe, „war noch nie so offen“, sagt er. „Peter Leys hat viel für die Gemeinde getan.“ Er habe aus seiner Sicht gute Arbeit geleistet. Seinen Wahlkampf bestreitet er mit Plakaten, die an den Laternen hängen, mit Flyeraktionen und mit Infoständen.

Nach der Ankündigung von Peter Leys(BfO), zum 1. März 2022 als Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen zurückzutreten, ist eine Neuwahl notwendig. Sie findet am Sonntag, 23. Januar, statt, eine mögliche Stichwahl am 13. Februar.Neben Boris Bollert treten zur Wahl an: Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler), Maren Gilzer-Kuhlmann (FDP), Dino Preiskowski (SPD), Ingke Purrmann (Einzelbewerberin), Carolin Schmiel (BfO) und Sebastian Wolf (Linke). Über alle sieben, die sich bewerben, erscheinen Porträts in der MAZ. Das über Boris Bollert ist das sechste von sieben.Am Mittwoch, 19. Januar, findet ab 19 Uhr ein Wahlforum der Märkischen Allgemeinen statt, das online live per Facebook auf der Seite „MAZ Oberhavel“ übertragen wird.

Von Robert Tiesler