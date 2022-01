Oberkrämer

Eine 70-jährige Frau aus Oberkrämer erhielt am Mittwoch (26. Januar) gegen 16 Uhr einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes. „Auf dem Telefondisplay erschien sogar der Name der Bank“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Mann habe sich als Mitarbeiter der Bank ausgegeben. „Er teilte ihr mit, dass Geld von ihrem Konto in die Türkei transferiert werden sollte“, erläuterte die Polizeisprecherin die Masche. Weiter erklärte er der 70-Jährigen, dass er eine TAN benötige, um die Transaktion zu stoppen.

Betrüger bringt Frau aus Oberkrämer um viel Geld

Die Frau folgte den Anweisungen des vermeintlichen Bankmitarbeiters, nutzte ihre EC-Karte und einen TAN-Generator und teilte dem Anrufer die TAN dann auch mit. „Unter einem weiteren Vorwand erhielt der Anrufer noch eine weitere TAN. Zudem gab er an, dass man zur Sicherheit auch ihr Konto sperren wollte. Eine neue Karte samt PIN sollte ihr zugeschickt werden“, erklärte Christin Knospe weiter.

Nach dem Gespräch wurde die Frau dann doch misstrauisch, rief die Online-Aktivitäten ihres Kontos auf und stellte fest, dass mehr als zehntausend Euro unberechtigt von ihrem Konto abgebucht wurden. Ein Anruf bei ihrer Bank klärte den Betrug auf. Sie erstatte Anzeige bei der Polizei, nun ermittelt die Kripo.

