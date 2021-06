Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Velten: Hyundai Tucson gestohlen

In der Nacht zu Dienstag (1. Juni) entwendeten bislang Unbekannte einen grauen Pkw Hyundai Tucson mit den amtlichen Kennzeichen OHV-AD 138, welcher über Nacht auf einem Parkplatz in der Veltener Poststraße abgestellt war. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. Dem Eigentümer entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Oberkrämer: Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz bestohlen

Der Fahrer eines tschechischen Lkw-Gespannes pausierte in der Nacht zu Dienstag (1. Juni) auf dem Parkplatz Ziethener Luch in Fahrtrichtung Hamburg und musste am Morgen feststellen, dass bislang Unbekannte zwei Auffahrrampen des Lkw entwendet hatten. Diese haben einen Wert von über 2500 Euro.

Lesen Sie auch: Nach 211 Tagen Schließzeit: Oranienburger Turm-Erlebniscity eröffnet erste Bereiche

Hennigsdorf: 51-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ein 43-Jähriger befuhr am Montag (31. Mai) gegen 16.50 Uhr mit seinem Audi die Stauffenbergstraße in Hennigsdorf und bemerkte offenbar beim Einfahren in die Fontanestraße eine kreuzende Radlerin zu spät. Die 51-jährige Frau aus Hennigsdorf stürzte bei dem Zusammenstoß mit ihrem Fahrrad der Marke Pegasus und verletzt sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit, der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro.

Oberkrämer: Auffahrunfall zwischen Eichstädt und Marwitz

Zwischen den Orten Eichstädt und Marwitz kam es am Montag (31. Mai) gegen 19 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro entstand. Als eine 58-jährige Berlinerin mit ihrem Mercedes auf der L17 in Fahrtrichtung Marwitz verkehrsbedingt abbremste, bemerkte ein 23-jähriger Oberhaveler diesen Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr mit einem Ford auf den Mercedes auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 53-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Auch die Fahrzeuge konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Lesen Sie auch: Verdacht auf Betrug: Corona-Teststelle in Germendorf gerät ins Visier der Polizei

Von MAZonline