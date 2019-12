Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel finden Sie hier im Überblick:

Oberkrämer: Radfahrer gestürzt

Bei Glätte kam am Dienstag (10.Dezember) gegen 10.05 Uhr ein 74-jähriger Berliner mit einem Fahrrad auf der Landesstraße zwischen Marwitz und Eichstädt zu Fall. Der Mann hatte gerade die Fahrbahnseite gewechselt. Er verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zehdenick : Radfahrerin verletzt

Eine 83-jährige Oberhavelerin wurde am Dienstag (10. Dezember) gegen 11.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Falkenthaler Chaussee verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrrad mit einem Pkw Skoda kollidiert. Der 70-jährige Oberhaveler am Steuer hatte die Radfahrerin offenbar übersehen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand etwa 100 Euro Sachschaden.

Schildow : Rüttelplatte entwendet

In der Nacht von Montag zu Dienstag (10. Dezember) brachen unbekannte Täter in der Schönfließer Straße zwei Container einer dortigen Baustelle auf. Ob aus den Containern etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Von der Baustelle entwendeten die Täter aber eine Rüttelplatte. Der Wert des Schadens wird mit etwa 2000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline