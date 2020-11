Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Bärenklau : Werkzeuge aus Schuppen entwendet

In der Nacht zum Sonntag (8. November) wurden auf zwei Grundstücke in der Leegebrucher Chaussee die Schuppen durch bisher unbekannte Personen gewaltsam geöffnet und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Birkenwerder : Vorfahrt missachtet

Ein 27-jährige Seat Leon Fahrer fuhr am Freitag (6. November) gegen 5.50 Uhr an der Anschlussstelle Birkenwerder auf die A10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Oranienburg auf und missachtete die Vorfahrt eines auf der Durchgangsfahrbahn fahrenden, 60 Tonnen schweren Mobilkrans. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Ss entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Schönfließ : Auto vom Grundstück gestohlen

In Schönfließ ist Montagnacht (9. November) gegen 2.45 Uhr ein BMW X3 mit dem amtlichen Kennzeichen B-FS 1664 von einem Grundstück entwendet worden. Das mit einem KeylessGo-System ausgestattete Fahrzeug war unter einem Carport im Feldweg geparkt gewesen. Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro.

Hennigsdorf : Nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Nach dem versuchten Diebstahl von Zigaretten in einem Einkaufsmarkt am Postplatz sind die beiden beschuldigten Männer am Sonntag (8. November) beim Amtsgericht Neuruppin vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzuganstalt gebracht worden. Ein Zeuge hatte am Sonnabend (7. November) beobachtet, wie ein 58-Jähriger eine Kassiererin ablenkte, während ein 30-Jähriger und ein weiterer Täter Zigaretten in ihre Jacken steckten. Während dem dritten die Flucht gelang, konnten der 58-Jährige und der 30-Jährige festgehalten werden. Der Ältere machte im Rahmen der Befragung Angaben zum Sachverhalt, lehnte eine Tatbeteiligung jedoch ab. Im Gewahrsam beschädigte er zunächst die Einrichtung und klagte später über Schmerzen. Eine Untersuchung im Krankenhaus blieb jedoch ohne Befund.

