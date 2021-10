Projekttage: Bötzower Kinder sind gemeinsam stark

Bötzow

Das Lied ist 45 Jahre alt, aber es sorgt immer noch für Freude, wenn Frank Schöbel singt: „Ferien! Wir haben Ferien! Wir freu’n uns so!“ Es erklingt am Freitagvormittag aus einem Lautsprecher auf dem Schulhof der Bötzower Grundschule. Die Kinder haben nun zwei Wochen frei, aber auch die vergangenen zwei Tage waren in der Schule keine normalen Tage. Das Motto am Donnerstag und Freitag lautete „Gemeinsam stark“.

Auf das Wort „gemeinsam“ kommt es dabei besonders an – denn gemeinsam war in den vergangenen fast zwei Jahren nicht viel möglich gewesen. „Man hat gemerkt, dass die Gemeinschaft gefehlt hat“, sagt die Schulleiterin Dorit Steinke. Momentan laufe der Schulalltag wieder relativ normal. Die Kinder müssen keine Masken tragen, die Lehrenden jedoch schon – es sei denn, die Klassenräume können gut gelüftet werden.

„Viele Kinder mussten erst mal wieder lernen, aufeinander einzugehen, sich zuzuhören.“ Bei manchen Kindern habe man zudem gemerkt, dass es ihnen schwerfalle, sich zurückzuhalten, wenn sie mal nicht gleich drankämen. Zu Hause sei das anders gewesen. Es habe auch Kinder gegeben, die Angst gehabt hätten, wieder mit so vielen Leuten zusammen zu sein. „Corona und die Regeln haben auch bei ihnen Spuren hinterlassen“, so die Schulleiterin. Was auch künftig beibehalten werden soll, sind die gestaffelten Hofpausen für die Klasse 1 bis 3 und 4 bis 6. „Auf diese Weise gibt es weniger soziale Konflikte auf dem Hof.“

Freude über das tolle Bild. Quelle: Schule

Den Anstoß für die beiden Projekttage unter dem Motto „Gemeinsam stark“ habe sie selbst gegeben, sagte Dorit Steinke. Es habe dafür Fördergelder gegeben, innerhalb von zwei Tagen ist ein Tanz einstudiert worden, der am Freitagvormittag gemeinsam auf dem Schulhof zelebriert worden ist – zu „We are the People“ von Martin Garrix. Es war der Abschluss dieser beiden Tage, und die Kinder sind gehüpft, sie haben geklatscht und gejubelt. Gemeinsam mit Wannis Tanzstudio aus Velten ist das alles einstudiert worden. „Es sollte eine einfache Choreographie sein, für Kinder der Klassen 1 bis 6, und sie haben das wunderbar gemacht“, so die Schulleiterin.

Außerdem ist ein großes, buntes Bild entstanden. Auch dort gehe es um Gemeinsamkeiten und Diversität. Eine Designerin hat dafür mit den Kindern gearbeitet. „Wie die Kinder das umsetzen, war ihnen überlassen“, erklärte Dorit Steinke.

Die Kinder der Grundschule Bötzow hatten sichtlich Spaß. „Wir haben in der Turnhalle geübt“, erzählte Ellinor (9). „Das Hin- und Herspringen beim Tanzen hat mir gefallen“, sagte Shanaja (9). „Wir haben gebastelt, Igel, Frösche und eine Schnecke.“ Dass die ganze Schule tanzte, „sah cool aus“, sagte Annemarie (10). Beeindruckt war sie auch vom Vortrag über fleischfressende Pflanzen. „Ich bin froh, dass die Maskenpflicht weg ist und dass wir uns wieder näherkommen können“, sagte sie auch. „Homeschooling, das war doof“, so Ellen (10).

Von Robert Tiesler