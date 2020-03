Bötzow

Durch einen Anwohner wurde am Freitag beobachtet, wie sich zwei Personen Zutritt zu einer Baustelle in der Friedhofstraße in Bötzow verschafften und sich anschließend an einem dort abgestellten Radlader zu schaffen machten.

Daraufhin informierte der Zeuge den Eigentümer des Radladers, welcher wiederum die Polizei alarmierte. Unweit des Tatortes konnte der Radlader fahrend durch die Polizei auf einem Feldweg gestoppt werden.

Geführt wurde der Radlader durch einen 33-Jährigen. Neben diesem befand sich noch ein 45-Jähriger mit auf dem Fahrzeug. Beide Personen wurden aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig festgenommen.

Da beide zur Tatzeit zudem alkoholisiert waren, wurde beim Fahrer aufgrund des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr auch noch eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Nach erfolgter Beschuldigtenvernehmung durch die Kriminalpolizei wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Von MAZonline