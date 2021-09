Radweg-Lückenschluss beginnt bald: Warum Vehlefanz für Radler trotzdem gefährlich bleibt

Vehlefanz

Schon sehr lange besteht in Oberkrämer der Wunsch nach einem Radweg zwischen Eichstädt und Vehlefanz. Die Erfüllung dieses Wunsches steht nun unmittelbar bevor. Im Bereich der neuen Autobahnbrücke wurde dieser Weg gleich mitgebaut. Nun geht es noch um die Lückenschlüsse zu den Ortseingängen von Eichstädt und Vehlefanz.

Wie Bürgermeister Peter Leys mitteilte, sollen die Bauarbeiten dafür am 11. Oktober beginnen. Eine Bauanlaufberatung sei für den heutigen Donnerstag geplant. Doch wenn der Radweg von der Autobahnbrücke aus zum Ortseingang Vehlefanz führt, ist das Problem noch nicht endgültig gelöst. Denn der Radweg wird dann am Ortseingang enden, beziehungsweise erst dort beginnen. Der Vehlefanzer Gemeindevertreter Carsten Schneider (Linke) hatte in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche darauf hingewiesen, dass es für Radfahrende gefährlich sei, dann auf die Landesstraße 17 fahren zu müssen. Die Lindenallee schlängelt sich an dieser Stelle durch eine S-Kurve. Die Situation für Radfahrende würde sich innerhalb von Vehlefanz immer noch nicht verbessern, so Schneider.

Radler, die aus dem Vehlefanzer Dorfkern kommen, müssen weiter auf der Straße fahren. Quelle: Enrico Kugler

Ähnlich schwierig war die Planung für den Radweg-Lückenschluss zum Eichstädter Ortseingang. Dort ist der vorhandene Gehweg so schmal, dass es nicht möglich ist, den Radweg dorthin zu führen. Das hätte bedeutet, dass in der gefährlichen Kurve am Ortseingang die Radler auch hätten auf der Straße fahren müssen. Doch das Problem wird umgegangen, indem die Radwegführung nach Eichstädt hin von der Landesstraße weggeführt wird. Stattdessen führt der künftige Weg von Karlsruh kommend kurz vor Eichstädt über das Feld, am Spielplatz vorbei, den schmalen Weg zwischen den Grundstücken entlang zum Bärenklauer Damm.

Carsten Schneider regte eine ähnliche Lösung für Vehlefanz an. Die Verwaltung solle prüfen, ob der Radweg rechts an der Wohnbebauung vorbeiführen könne, über den Veltener Weg und Schäferweg. Selbstkritisch fügte Schneider hinzu, dass man das innerörtliche Vehlefanzer Radwegproblem bislang nicht erkannt habe.

Bislang endet der Radweg vor Vehlefanz an dieser Stelle – bald wird er weitergebaut, bis zum Ortseingang. Quelle: Enrico Kugler

Bürgermeister Peter Leys sagte, dass die Situation „mehr als unbefriedigend“ sei. Er wies darauf hin, dass der Radweg im Rahmen der Flurneuordnung entstehe, die baue nur außerhalb der Ortschaften. Schon das Teilstück nach Eichstädt rein realisiere die Gemeinde selbst.

Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger richtet unterdessen deutliche Kritik in Richtung Landesbetrieb Straßenwesen. Die Vehlefanzer Ortsdurchfahrt, die Landesstraße 17, sei schon lange ein Sanierungsfall. Eine Sanierung, beziehungsweise ein Ausbau der Straße könnte letztlich dazu führen, dass auch neue Rad- und Gehwege entstehen. Die Straße ist momentan acht Meter breit. „Wenn sich das Land an seine eigene Richtlinie hält, dann bauen sie die Straße auf eine Breite von 6,50 Metern.“ Dann sei auch noch Platz für entsprechende Wege an den Fahrbahnrändern. Dirk Eger sieht das Land in der Verpflichtung, die Situation zu verbessern. Doch momentan sei von entsprechenden Plänen nicht die Rede. Es ist vollkommen unklar, wann die L 17 in Vehlefanz saniert wird.

Carsten Schneider befürchtet, dass er den Ausbau der Straße nicht erleben werde. Wenn in Eichstädt eine Lösung gefunden werde, könne das aus seiner Sicht auch in Vehlefanz geschehen.

Von Robert Tiesler