Es war ein „gigantischer“Abend, den Rico Rückstadt mit seinem Team am Freitag im Holiday Inn Conference Center in Schönefeld erlebte. Unter den Augen von Ministerpräsident Dietmar Woidke und zahlreichen Unternehmen aus ganz Brandenburg nahm der Geschäftsführer der in Vehlefanz ansässigen Energieinsel GmbH den „Zukunftspreis Brandenburg 2019“ entgegen.