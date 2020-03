Ronny Rücker: Stellvertretender Bürgermeister läuft auch den Marathon

Oberkrämer

Ronny Rücker ist in der Oberkrämer-Verwaltung mit seinen 42 Jahren schon ein alter Hase. Es war 1997, damals hat er seinen Zivildienst in der Verwaltung in Eichstädt absolviert. Zuvor machte er sein Abitur am Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium. 1998 begann er in Eichstädt auch seine Ausbildung. „Insofern ist mein Lebenslauf bisher recht kurz“, sagt er mit einem Schmunzeln. Inzwischen leitet er das Hauptamt in Oberkrämer und ist seit Anfang des Monats der neue stellvertretende Bürgermeister.

„Ich habe schon ein Stück weit Gefallen an der Verwaltungsarbeit gefunden“, sagt er. In einer kleinen Verwaltung wie Oberkrämer sei die Arbeit sehr vielfältig. Grundsätzlich sei es anfangs aber gar nicht sein Plan gewesen, in eine Verwaltung zu gehen. „Ich bin ein recht praktischer Mensch“, sagt er. Er hätte sich auch vorstellen können, mehr mit den Händen zu machen.

Blick auf die Entwicklungen der nächsten zwei Jahre

Seit 2006 leitet er das Hauptamt in Oberkrämer. Seine Aufgaben: die Anleitung seiner Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt arbeiten im Hauptamt 14 Leute. Dazu viele organisatorische Dinge. Er ist auch für die Schulen und Kitas zuständig. „Gerade bin ich beim Thema Kitavertrag sehr involviert.“ Weil die Einwohnerzahl in Oberkrämer stark wächst, wird es auch in den Kitas und Schulen eng. „Aber wir haben Ideen, wie wir das schaffen können“, sagt er. Wenn der Hortneubau in Bötzow fertig sei, dann könnten im alten Hortgebäude an der Dorfaue weitere Kitakinder aufgenommen werden. Das sollte aus seiner Sicht bis 2024 reichen.

„Wir müssen in den nächsten zwei Jahren schauen, wie die Entwicklungen sind“, sagt er. Angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise durch die Auswirkungen des Corona-Virus sei die Frage, ob der Bauboom anhalte. Durch die schon ergriffenen Baumaßnahmen erarbeite man sich aber Zeit.

Aufgewachsen in Marwitz

Ronny Rücker stammt aus Marwitz. 25 Jahre lang hat er dort gewohnt. „Meine zweite Heimat habe ich immer noch in Oberkrämer“, sagt er. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in Sommerfeld. Hat er einen Lieblingsort in Oberkrämer? „Ich bin neulich mal von Sommerfeld nach Vehlefanz gewandert.“ Dort war er auf dem Weg am Mühlensee unterwegs. „Da kann ich die Natur genießen. Ich bin sehr gerne an der frischen Luft.“ Es sei ein guter Ausgleich zu seinem Bürojob. „Bei der Arbeitsbelastung muss man auch mal ein bisschen runterkommen. Diese Freiräume muss man sich schaffen.“ Sportlich sei er sehr aktiv, sagt er. 2019 lief er seinen ersten Marathon in Berlin, auch 2020 hat er wieder einen Startplatz in der Hauptstadt bekommen – und er hofft, dass er auch stattfinden kann.

Von Robert Tiesler