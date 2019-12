Schwante

Ihre Tochter bekam einst einen Rucksack geschenkt. „Den fand ich nicht so toll. Ich wollte mal gucken, ob ich das besser kann“, sagt Marion Dessin rückblickend. Sie holte ihre alte Nähmaschine, Typ Singer, heraus und legte los. Fast 20 Jahre hatte die Maschine ihr Dasein gefristet. Lediglich beim Einzug in ihr Haus in Schwante Mitte der 1990er-Jahre war sie zum Nähen der Gardine genutzt worden. „Ich versuchte nur für mich, einen Rucksack zu nähen. Dann trug ich ihn und wurde oft darauf angesprochen“, sagt sie. Das war sozusagen der Urknall in der Entwicklung der Rucksack-Geschichte von Marion Dessin aus Schwante.

Das Label. Quelle: Stefan Blumberg

Sie entwickelte ihren Prototypen weiter, verarbeitete Baumwolle und Kunstleder mit ganz unterschiedlichem Aussehen. Für Erwachsene, für Kinder. Helle, dunkle. Gemusterte, einfarbige. „Ich verschenkte erste Rücksäcke an Freunde, trug selbst fast jeden Tag einen anderen. Die Resonanz war überraschend gut“, erzählt die 54-Jährige. Sie fand immer mehr Spaß daran, auch wenn sie mit dem Nähen nie viel am Hut, geschweige denn es gelernt hatte: „Aber ich würde sagen, dass mir das Handwerkliche liegt und ich kreativ bin.“ Und ein paar Tipps holte sie sich bei Youtube. Inzwischen gehört das Nähen von Rücksäcken beziehungsweise Rucksackbeuteln zum Alltag der Schwantenerin, die viel Zeit zu Hause verbringt. „Aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie musste ich meine Arbeit vorübergehend aufgeben. Da ist das Nähen der Rucksäcke ein Ausgleich geworden. Ich genieße das und freue mich jedes Mal darauf, wenn ich Stoffe in den verschiedensten Läden finde, sie zurechtschneiden und anschließend verarbeiten kann“, sagt Marion Dessin.

Rucksäcke in unterschiedlicher Optik. Quelle: Stefan Blumberg

Erhältlich sind die Rucksäcke – alle in einer Machart hergestellt – in zwei Größen (25 x 34 Zentimeter und 33 x 48 Zentimeter) und vor allem mit immer neuem Aussehen: „Ich möchte nicht, dass es 20 gleiche Rucksäcke gibt.“ Mittlerweile näht sie auch Kosmetik- oder Kulturtäschchen (20 x 24 Zentimeter). Wichtig ist ihr bei allem: „Meine Produkte müssen praktisch sein.“ Heißt: In einen Rucksack müsse eine Trinkflasche quer auf dem Boden Platz haben. An einer Innenseite befinden sich zwei Taschen im Handyformat. Die großen Rücksäcke erhalten einen Schlüsselanhänger. Der Kulturbeutel besitzt solche Maße, dass eine elektrische Zahnbürste hineinpasst. Eingefädelt sind in den Rucksack zwei Kordeln, mit denen er locker über die Schulter gehängt wird.

Großer Rucksack, kleiner Rucksack, Kulturbeutel. Quelle: Stefan Blumberg

Animieren ließ sich Marion Dessin – verheiratet und Mutter zweier Töchter – von Bekannten, ihren Produkten ein Label, ein Markenzeichen, zu geben. Das tat sie: Seit kurzer Zeit versieht sie ihre Arbeiten mit kleinen Schildchen. „Madess“ steht drauf – „Ma“ von Marion und „dess“ von Dessin. Die positive Resonanz und die Nachfrage haben sie veranlasst, ihre Erzeugnisse auch im Nebenerwerb zu verkaufen. Ab Februar will sie versuchen, die Rucksäcke und Kosmetiktäschchen im Onlinehandel zu vertreiben. Aber vorher geht es ganz real auf den Oberkrämer-Weihnachtsmarkt in der Waldbegegnungsstätte Krämer Forst. Dort wird sie am 14. Dezember von 11 bis 19 Uhr an einem Stand stehen und ihre Rücksäcke anbieten (18 Euro der kleine, 25 Euro der große und zehn Euro das Kosmetiktäschchen).

Von Stefan Blumberg