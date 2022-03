Sackgasse in Bötzow: Müllfahrzeuge können nicht mehr in die Mittelstraße

Bötzow

Anwohner der Mittelstraße in Bötzow haben kürzlich unangenehme Post von der Awu bekommen. Ein entsprechendes Schreiben kursiert in der Bötzower Facebook-Gruppe. „Aufgrund der besonderen Lage Ihrer Grundstücke an einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeit für Entsorgungsfahrzeuge kann die Abfallentsorgung nicht mehr von den Grundstücksgrenzen erfolgen.“ Eine Begründung liefert die Awu gleich mit. „Die zuletzt durch uns genutzte Wendemöglichkeit befand sich auf privatem Gelände und wurde eingefriedet.“

Dirk Eger, der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes in Oberkrämer, bestätigte auf MAZ-Nachfrage am Montag diesen Vorgang. „Wir stehen in Kontakt mit den Einwohnern.“ Denn die Menschen, die in den betroffenen Gebiet wohnen, müssen ihre Mülltonnen bis zur Einmündung Mühlenstraße bringen. Dort seien die Behälter für die Leerung oder Abholung bereitzustellen, so heißt es in dem Schreiben der Awu Oberhavel GmbH. Die Abholung oder Entleerung erfolge an den betreffenden Tagen in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr.

Sackgasse in der Mittelstraße in Bötzow. Quelle: Robert Tiesler

Dass die Müllfahrzeuge nicht mehr in die Sackgasse der Bötzower Mittelstraße einfahren können – rückwärts zum Beispiel – sei nicht möglich, „nachdem bei einem anderen Vor-Ort-Termin im Landkreis gemeinsam mit dem Landkreis durch die Berufsgenossenschaft (BGV) festgestellt wurde, dass das Rückwärtsfahren zum Zweck der regelmäßigen Abfallsammlung grundsätzlich unzulässig ist.“ Aus der bisherigen Befahrung dieser Sackgassen könne kein in die Zukunft gerichteter Bestands- oder Vertrauensschutz abgeleitet werden. Die Berufsgenossenschaft beruft sich auf eine Vorschrift vom Oktober 1979.

Problemlösung steht kurz bevor

In der Gemeindeverwaltung in Oberkrämer will man sich dennoch um das Problem kümmern und nach Lösungen suchen. „Wir haben uns Luftbilder angeschaut“, sagte Dirk Eger am Montag. Die Gemeinde selbst habe in diesem Gebiet keinen Platz für eine Wendeschleife. „Wir haben aber mit mehreren Grundstückseigentümern Kontakt aufgenommen.“ Es gebe zunächst eine mündliche Absprache, es werde auf einem Areal vor der bisherigen Wendeschleife eine Wendestelle aufgeschottert, so Dirk Eger weiter. „Wir brauchen aber noch ein vertragliches verbrieftes Baurecht.“ Der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes hofft, dass das Problem Ende April gelöst werden könnte und dann die Müllfahrzeuge wieder in die Sackgasse der Mittelstraße rein- und wieder rausfahren können.

In Bötzow gibt es in mehreren Straßen ein ähnliches Problem, so zum Beispiel An den Birken. „Im Alten Lindenweg gibt es eine Wendeschleife, aber die wird oft zugeparkt“, erklärt Dirk Eger.

Von Robert Tiesler