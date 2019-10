Salon Bartholomé: Vergrößerung als Zehn-Jahres-Ziel

Vehlefanz

Mit seinem Friseurgeschäft in Vehlefanz hat Bartholomäus Raschke noch einiges vor. Als er am Mittwochmittag Besuch von der Potsdamer Handwerkskammer im Haus hatte, berichtete er auch von seinem Zehn-Jahres-Plan. Hat er momentan in seinem Laden an der Lindenallee 13 Mitarbeiter, sollen es – so sein Ziel – irgendwann mal 28 sein. Wenn es dazu kommen sollte, würde er seinen „Salon Bartholomé“ entsprechend ausbauen. Die erste Etage könnte dann neben dem Erdgeschoss als Ladenfläche hinzukommen.

„Der Bedarf ist da“, so Bartholomäus Raschke. Das Problem bestehe eher darin, Mitarbeiter zu finden. Schon jetzt sucht er „ganz dringend“ zwei Fachkräfte, erzählte er im Gespräch mit Katja Wolf und Robert Wüst von der Handwerkskammer. Schon jetzt sei es oft so, dass Kundinnen bis zu zwei Wochen auf einen Termin im Laden warten müssten. Männer könnten dagegen gerade in den Mittagsstunden Glück haben und noch spontan drankommen. Wenn es um Werbung gehe – der Salon Bartholomé ist auch auf Facebook und Instagram – gehe es vor allem um die Mitarbeitergewinnung.

Am Empfangstresen im Salon. Quelle: Robert Tiesler

Seit 2007 betreibt Bartholomäus Raschke einen Friseursalon, seit 2014 am jetzigen Standort. Er bildet derzeit vier Lehrlinge aus, drei Frauen und einen Mann. Er bedauert allerdings, dass die Berufsschule in Oranienburg nicht mehr möglich sei, stattdessen müssten die Auszubildenden dazu immer nach Potsdam fahren.

Der Besuch der Handwerks-kammer-Vertreter war Teil einer Rundreise durch ganz Oberhavel. „Wir schauen uns dabei nicht nur die großen Betriebe an“, sagte Robert Wüst, der Präsident der Handwerkskammer in Potsdam. Der Salon sei ein Vorzeigebetrieb. Vorbildlich sei beispielsweise, dass sich die Kundinnen und Kunden auch online einen Termin besorgen können. „Etwa 20 Prozent unserer Kunden nutzen das“, sagt Bartholomäus Raschke. Die Onlinebestellung sei integriert in das Kassensystem. Auch gehe es darum, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen. „Einfach nur Haare zu schneiden, funktioniert heute nicht mehr“, so der Vehlefanzer.

Von Robert Tiesler