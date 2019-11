Bärenklau

Die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge in Bärenklau war auch in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. Bei der Aktion am Sonntag sind 2422,90 Euro zusammengekommen. Das teilt Karsten Peter Schröder vom Bärenklauer Ortsbeirat mit.

Die Haus- und Straßensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) steht unter dem Motto: „Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man nur plant“. „Wir waren uns im Ortsbeirat einig, diese Tradition für den guten Zweck, der Pflege von Gräbern gefallener Deutscher Soldaten im Ausland, fortzusetzen“, erzählt Karsten Peter Schröder. „Seit 100 Jahren bemüht sich der Volksbund um Schicksalsklärungen, Umbettungsarbeiten, dem Bau und der Pflege von Kriegsgräberstätten und die Versöhnungs- und Bildungsarbeit zwischen den Generationen und Völkern Europas.“

Zum Auftakt sammelten sich die Unterstützer am Gedenkstein, um den Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft zu gedenken und ein Blumengesteck vom Heimatverein abzulegen. „Aus aktuellem Anlass wurde in diesem Jahr den Toten an der ehemaligen innerdeutschen Grenze gedacht“, so Schröder weiter. „Wie schon in den vergangenen Jahren gingen Vertreter des Ortsbeirates sowie aus Vereinen und Lehnitzer Reservisten wieder in acht Teams von Tür zu Tür zum Sammeln von Spenden.“

Die Summe in Höhe von 2422,90 Euro wird nun dem VDK übergeben, damit dieser auch im kommenden Jahr seinen Aufgaben gerecht werden kann. „Dieses Ergebnis kann sich für unseren Ortsteil durchaus sehen lassen, wenn man davon ausgeht, dass im Schnitt im ganzen Land Brandenburg um die 23 000 Euro von Reservisten und Bundeswehrangehörigen gesammelt werden“, so Schröder.

Von MAZonline