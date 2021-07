Schlossgut Schwante zwischen Yoga, Kunst und Natur

Schwante

Am Sonnabendnachmittag liegen zahlreiche Menschen auf Decken und Yogamatten zwischen den Schatten spendenden Bäumen des Schlossparks in Schwante. Einige entspannen, andere führen Gespräche, eine Frau meditiert. Eine Gruppe Kinder probiert sich im hinteren Bereich des Parks mit akrobatischen Übungen aus. „Das Yoga & Arts Festival widmet sich den drei Schwerpunkten Yoga, Kunst und Natur mit dem Ziel, diese einzigartige Symbiose, erlebbar zu machen“, erklärt Janna Kleinknecht, Geschäftsführerin und Projektmanagerin des Yoga and Arts Festivals.

Meditation, Yoga und Kunst gab es am Wochenende in Schwante. Quelle: Robert Roeske

Der Kontakt zum Schloss Schwante habe schon vorher über den Yogalehrer und Gründer des Festivals Adam Rice bestanden, erklärt Janna Kleinknecht. „Er ist Yogalehrer von Loretta Würtenberger, die gemeinsam mit ihrer Familie das Schlossgut bewohnt.“ Das weitläufige Gelände des Schlossgut Schwante böte den idealen Raum für das geplante Programm, sagt die Geschäftsführerin. Zwei Bühnen, der Skulpturenpark, eine Kreisfläche auf der Wiese und ein Wäldchen stehen dem Festival zur Verfügung. „Zudem ist das Gelände so groß, dass sogar Camping möglich ist.“ Außerdem sei hier möglich, alle Schwerpunkte des Festivals miteinander zu verbinden.

Rund 100 Festival-Teilnehmer fanden sich ein. Quelle: Robert Roeske

„Meiner Meinung nach ist es auch in schwierigen Zeiten wichtig, die Freude des Lebens aufrecht zu erhalten“, sagt Janna Kleinknecht, die als Tänzerin gearbeitet und Kulturwissenschaften, Wirtschaftspsychologie und Religion studiert hat. „Viele sind gerade im Lockdown durch eine schwere Zeit gegangen, und so wollten wir die Menschen nicht mehr nur digital, sondern analog zusammenbringen.“ Daher sei es ihr auch besonders wichtig gewesen, das Festival in diesem Jahr durchzuführen. Die Teilnehmer seien dankbar für die Möglichkeit, sagt sie. „Wir glauben, dass das Festival uns etwas gibt, was wir diesen Sommer wirklich brauchen“, ergänzt Adam Rice, der ursprünglich aus Floria stammt und in Berlin lebt.

Auf der Bühne wurden Musik und Workshops angeboten. Quelle: Robert Roeske

„Es ist ein Geschenk auf dem Schlossgut Schwante zum ersten Mal seit langer Zeit in Gemeinschaft zusammenkommen zu können und Yoga in Verbindung mit den Künsten zu feiern“, sagt er. „Wir selbst machen hier keinen Gewinn“, erklärt die Geschäftsführerin. „Aber das ist okay.“ Trotzdem solle das Festival im kommenden Jahr wieder stattfinden.

Janna Kleinknecht selbst unterrichtet ebenfalls Yoga. „Die Ausgewogenheit zwischen den Schwerpunkten atmen, bewegen und loslassen suche ich dabei“, erklärt sie. Durch Yoga könne man die Sinne so schärfen, dass die verschiedensten Ausdrucksformen der Künste aufmerksam und bewusst aufgenommen werden können. Dafür sei die naturverbundene Umgebung des Schlossguts wie geschaffen, erklärt die Yogalehrerin.

Das Festival soll im nächsten Jahr wieder stattfinden. Quelle: Robert Roeske

„Das Festival kommt dabei dem Bedürfnis nach, ein sinnliches Programm außerhalb der Routinen des alltäglichen Lebens zu erleben“, führt sie aus, während von der Bühne die ersten Rhythmen durch den Schlossgarten pulsieren. Doch auch die Kultur kommt an diesem Wochenende nicht zu kurz: So führte etwa der Betriebsleiter des Schlossguts, Hanno Platner, die Besucher durch den Skulpturenpark. Auch die musikalische Seite des Festivals kommt an diesem Wochenende gewiss nicht zu kurz: Den krönenden Abschluss des Festivals, verrät Janna Kleinknecht, bildet neben zahlreichen anderen Musikern ein Celloquintett mit dem 1. Solo-Cellisten der Deutschen Oper Berlin.

Von Stefanie Fechner