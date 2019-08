Schwante

Der Schlossweg in Schwante war am Montagabend Thema im Bauausschuss in Oberkrämer. Allerdings gab es, anders als angekündigt, keinen Beschluss. Es blieb an diesem Abend bei einer Information und Diskussion.

Nach dem Besitzerwechsel im Schloss Schwante geht es seit einigen Wochen um die Grunddienstbarkeit den Weg und den Park betreffend. Bislang konnten die Schwantener beides nutzen – doch die neuen Besitzer wollen auch im Schloss wohnen und wollen deshalb nicht, dass der öffentliche Weg direkt am Schloss vorbei führt. Schon im Ortsbeirat am 29. Juli ist eine Alternative vorgestellt worden, wonach der Weg in einem etwas weiteren Bogen um das Schloss führt.

Die Schwantenerin Susanne Spang, die bis kurzem für die SPD in der Gemeindevertretung saß, warnte davor, die bisherige Grunddienstbarkeit im Grundbuch zu löschen, bevor klar sei, was die Bürger stattdessen bekommen würden. „Das wäre naiv und riskant.“ Verbindlich sei nicht das gesprochene Wort, sondern ein schriftlicher Vertrag.

Uta Hoffmann ( SPD), Mitglied im Bauausschuss, fragte: „Was geben wir auf und was bekommt die neue Eigentümerin – und ist das gut ausbalanciert?“ Die neue Wegeführung sei aus ihrer Sicht ein Kompromiss, unklar sei aber noch die Zugänglichkeit des Parks. Die SPD schlage zudem vor, einen neuen Abenteuerspielplatz zu errichten.

Die Bürgerinitiative um Anja Rettschlag übergab dem Gremium und der Verwaltung einen weiteren Kompromissvorschlag. Darin fordert die Initiative, dass die Gemeinde Oberkrämer den neu angelegten Weg nach der Fertigstellung übernimmt. „Wenn der Weg der Gemeinde gehört, können wir nicht mehr in solch eine Situation wie die jetzige geraten.“ Zudem könne die Gemeinde den Weg dann auch beleuchten, was momentan nicht geplant ist. Der Weg solle somit immer auch den Schulkindern zur Verfügung stehen.

Zudem schlägt die Initiative vor, dass die Bürger ein Drittel der Streuobstwiese unter Einhaltung der Zeiten weiter nutzen dürfe. Außerdem sollen die Eigentümer das Boot, das Baumhaus und eine Schaukel auf den Teil der Streuobstwiese verlegen. Die Eigentümer diesen Teil der Wiese regelmäßig mähen. Die restlichen zwei Drittel könnten die Eigentümer nach eigenem Ermessen nutzen.

Wie Bauausschuss-Leiter Dirk Jöhling (BfO) am Montagabend sagte, werde es in der kommenden Woche ein Treffen der Fraktionschefs geben. Da solle das Thema weiterdiskutiert werden.

Von Robert Tiesler