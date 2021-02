Vehlefanz

Die „Schön Kathrein“ dreht sich nicht mehr – seit vielen Jahren. Allerdings tut der Stillstand der Bockwindmühle an der Vehlefanzer Lindenallee nicht gut. Der Mühlenverein Berlin-Brandenburg strebt in einem Gutachten an, die Mühle wieder zum Drehen zu bringen. Dass es dieses Gutachten gibt, erwähnte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

„Wir werden uns da sicher fachlichen Beistand holen müssen“, sagte Dirk Eger am Freitag auf Nachfrage der MAZ. „Die Mühlenvereinigung will uns dabei aber unterstützen.“

Wenn sich die Mühle auf lange Sicht wieder drehen würde, „würde ich das als Müllerin begrüßen“, sagte Kerstin Rosen am Freitag. Sie kümmert sich für das Geschehen rund um die Mühle und ist auch für Touristen, Schulklassen und Kitagruppen zuständig, die durch die Mühle in Vehlefanz geführt werden.

Kerstin Rosen erklärt: „Die Mühle ist ein technisches Gerät. Wenn es nicht bewegt wird, geht auf Dauer noch mehr kaputt.“ Denn die momentane Unbeweglichkeit der Mühle kann durchaus zum Problem werden. „Normalerweise dreht man die Mühle gegen den Wind“, sagt die Müllerin. Gerade bei Stürmen sei das durchaus wichtig.

Es gehe um die Statik der Mühle, sagt Dirk Eger. Wenn die Mühle immer gegen den Wind gedreht würde, sei das gut für die Statik des Gebäudes. Wenn die Mühle aber immer gleich stehe, könne das irgendwann zum Problem werden. Bei starkem Sturm, der von einer ungünstigen Seite komme, könne die Mühle auf die Flügel kippen. Kerstin Rosen ergänzt aber, dass das in Vehlefanz so schnell nicht der Fall sein könne, weil sie unten speziell befestigt sei. „Aber wenn ein richtiger Sturm kommt, wäre es trotzdem besser, wenn man sie drehen könnte.“

Wie teuer es wäre, die Mühle zum Laufen zu bringen, kann Dirk Eger derzeit nicht sagen. Zudem müssten dann auch die Gemeindevertreter sagen, wie denn die Zukunft der Mühle aussehen könnte. „Ein Stückweit sind die Gemeindevertreter gefordert.“ Es werde dann eine Beschlussvorlage vorbereitet. Wenn es dann den Beschluss gäbe, dass sich die Mühle drehen soll, dann könne das Projekt angegangen werden. „Wir werden ein politisch formuliertes Ziel benötigen. Aber wir stehen da noch ganz am Anfang“, so Dirk Eger am Freitag. Er verwies auf den Haushaltsplan – darin haben momentan die diversen Projekte für die Bildungseinrichtungen Vorrang.

Ansonsten geht es in dem Gutachten um die Sicherheit in der Mühle. So ist von einem lockeren Gelände die Rede. „Und es geht auch um den Holzschutz“, sagt der Bauamtsleiter. „Offensichtlich dringt Niederschlagswasser ins Innere der Mühle.“ Für die Sicherheit werde auf jeden Fall gesorgt – für alles andere seien grundsätzliche Beschlüsse notwendig.

Normalerweise besuchen die Vehlefanzer Mühle etwa 800 bis 1000 Menschen, sagte Müllerin Kerstin Rosen. Im 2020er-Pandemiejahr waren es sehr viel weniger. „In den Sommermonaten hatten wir ein bis zwei Schulklassen, in Fünfer-Gruppen und mit Maske.“ Richtige Führungen konnten wegen der Corona-Bestimmungen nicht durchgeführt werden. Wenn aber Touristen nebenan in der Tourismusinfo geklingelt haben, „habe ich die Mühle aufgeschlossen“, erzählte Kerstin Rosen.

