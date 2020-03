Schon mehr als 20 Jahre in der Kommunalpolitik: Matthias Schreiber

Oberkrämer

Wenn am Freitagabend beim Oberkrämer-Jahresempfang in der Marwitzer Turnhalle die Preise fürs Ehrenamt vergeben werden, dann ist er derjenige, der die Laudationen hält. Matthias Schreiber ist in Oberkrämer der Vorsitzende der Gemeindevertreter – und das schon seit es die Gemeinde in dieser Form gibt. „Ich bin in sehr jungen Jahren zur Kommunalpolitik gekommen“, erzählt der 50-Jährige.

„Wir sind 1995 nach Vehlefanz gezogen.“ Schreibers waren die ersten Bewohner im Schäfergarten. An einer Infotafel sah er, dass die Sitzung der Gemeindevertreter stattfinden würde. „Dafür habe ich mich interessiert, anderthalb Jahre bin ich zu jeder Sitzung gegangen.“ Bis zu den Kommunalwahlen. „Wenn man öfter zu solchen Sitzungen geht, wird man ja auch angesprochen.“ Er lernte damals Hubert Gediga und Erika Kaatsch kennen.

Seit 1998 in der Kommunalpolitik

Klar war, Matthias Schreiber wollte mitmischen. „Aber ich habe mich gefragt, warum man in einem Dorf in einer Partei sein muss.“ So ist die erste Wählergemeinschaft gegründet worden. Später schaffte er es tatsächlich ins Gemeindeparlament – das war 1998. Die Bürger für Oberkrämer hatten auch bei der ersten „Gesamt-Oberkrämer“-Wahl die meisten Stimmen. „Man sagte mir, jetzt müssten wir auch den Vorsitzenden stellen.“ Die Wahl fiel auf ihn.

Die Funktion als Vorsitzender des Gemeinderates sei auch eine Kontrollfunktion gegenüber dem Bürgermeister – gewissermaßen der Vorgesetzte des Bürgermeisters, in diesem Fall von Peter Leys. „Wir kommen ja beide aus einer Gruppe, von der BfO“, sagt Matthias Schreiber. „Wir tauschen uns extrem viel aus über die Zukunft von Oberkrämer.“ Es sei aus seiner Sicht auch nicht produktiv, wenn Bürgermeister und Gemeindevertretervorsteher aus verschiedenen Parteien oder Gruppen kämen. Was aber nicht heißen solle, dass es der Bürgermeister so leichter habe. „Ich habe erlebt, was der Bürgermeisterstuhl mit ihnen macht, das Amt setzt extrem körperlich zu.“

15 bis 20 Stunden pro Woche für das politische Ehrenamt

Matthias Schreiber ist seit 1989 Berufsfeuerwehrmann in Berlin, seit 20 Jahren arbeitet er speziell als Ausbilder. Außerdem ist er Vorsitzender des Vehlefanzer Sportvereins „1. SV Oberkrämer 11“. Er geht davon aus, dass er 15 bis 20 Stunden pro Woche für die Ausübung seines politischen Ehrenamtes in Oberkrämer einsetzt. „Es gibt ruhige und intensive Wochen“, sagt der Vehlefanzer. Als es um den Schulausbau in Bötzow oder um die Diskussion um das Schloss Schwante ging, sei er nahezu jeden Tag in der Eichstädter Verwaltung gewesen. Die Kommunikation in diesem Fall sei „sicherlich verbesserungswürdig“ gewesen, sagt er. Enttäuscht war er, dass der damalige Schlossherr, keinerlei Signale gegeben habe, dass es finanzielle Probleme gebe. Noch im März 2019 ist er von der Gemeinde ausgezeichnet worden. „Als er dann zu uns kam, war die Messe längst gelesen.“ Es habe in der Diskussion keiner begriffen, „dass es schon verkauft war“.

Die Kitaschließung in Klein-Ziethen sei ein großes Thema gewesen. „Das hat uns als BfO auch sehr berührt.“ Das Problem sei gewesen, dass laut Kitaschlüssel in der kleinen Einrichtung nur ein Mitarbeiterin nötig gewesen sei, „aber natürlich mussten es mindestens zwei sein.“ Das sei personell nicht zu halten gewesen. Die Entscheidung sei auch aus heutiger Sicht richtig gewesen, auch wenn sie schwergefallen war. Auch die Bebauung der Marwitzer Heide sei eine Herausforderung gewesen. „20 Jahre ist nichts passiert.“ Innerhalb eines Jahres standen dort 120 Häuser, und so wird es nun auch wieder in Schulen und Kitas enger.

Sitzung soll nicht verkrampft sein

Bei der Leitung der Sitzung im Bürgersaal „ist mir wichtig, dass sie nicht so verkrampft ist.“ Auch gehe es ihm um die Akzeptanz derjenigen, die anders denken. Grundsätzlich findet er, dass es Oberkrämer sehr gut gehe. „Die aktuellen großen Themen bei uns, sind welche, die wir als Gemeinde nicht beeinflussen können“, sagt er. „Die Kitaproblematik werden wir lösen.“

Er bedauert jedoch, die Art der Diskussionen, die sich verändert habe – gerade in sozialen Netzwerken. „Ich bin Leuten nicht böse, die etwas behaupten und es nicht besser wissen. Aber es gibt dominante Menschen, die bewusst Teile von Informationen, die sie haben, nicht transportieren. Und gerade die sagen dann: Erkläre dich doch mal.“

Wie lange er noch als Vorsitzender der Gemeindevertretung weitermachen will, weiß er noch nicht. „Auch meine Jahre haben Kraft gekostet.“ Es sei ganz klar, dass auch die nächste Generation eine Chance haben muss.

Von Robert Tiesler