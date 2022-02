Oberkrämer

Ein Kind aus den ländlichen Regionen habe nicht die gleichen Vorzüge wie ein Kind aus der Stadt, in der eine weiterführende Schule zur Verfügung stehe. Das sagt die Bötzower Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO). Sie gab eine Stellungnahme für die BfO zum Schulentwicklungsplan des Landkreises Oberhavel ab.

Das jetzigen Ü-7-Verfahren sei das Stärkste, was der Landkreis je hatte. Laut internen Aussagen vom Schulamt stehe schon fest, dass für etwa 250 Schülerinnen und Schüler der Platz knapp werde. „Da laut Landkreis alle Schulen zentral in den Städten gewünscht sind, sollte das Aufnahmeverfahren für die weiterführenden Schulen angepasst werden“, so Mandy Krenz. „Aktuell kommt es für Schülerinnen und Schüler aus den ländlichen Regionen zu Benachteiligungen“, mindestens bezüglich der Oberschulen.

Krenz: Kinder aus Orten ohne weiterführende Schule sind benachteiligt

Alle Schülerinnen und Schüler, welche dicht an der Wunschschule wohnen, würden angenommen. Bei allen anderen,werden die Unterlagen an die Schule, welche als Zweitwunsch angeben wurde, übermittelt. Dort werde genau dieses Verfahren erneut angewendet. Dadurch seien Kinder, die in einem Ort ohne weiterführende Schule leben, stets benachteiligt gegenüber solchen Kindern, die im Heimatort eine entsprechende Schule haben. „Der Wohnort kann kein Rechtfertigungsgrund für eine derartig benachteiligende Vorgehensweise sein“, sagt Mandy Krenz.

Der Landkreis strebe eine zentrale Bildungslandschaft an, ohne dabei die Belange der Schülerinnen und Schüler aus den ländlichen Regionen ausreichend zu berücksichtigen. „Aufgrund des teilweise wenig bedarfsgerechten ÖPNV, ist es für Kinder aus ländlichen Regionen ohnehin schwieriger, die weiterführenden Schulen zu erreichen, als dies für Schüler aus einer Stadt der Fall ist“, erklärt die Bötzowerin. „Durch das Annahmeverfahren werden diese Kinder jedoch zusätzlich hintenan gestellt und somit in ihrem Recht auf Bildung beschnitten. Es gibt hier dringenden Handlungsbedarf!“

Anregung: Verfahren überdenken

Daher möchte sie eindringlich anregen, dieses Verfahren zu überdenken. „Es müssen Auswahl- und Annahmeverfahren gefunden und festgesetzt werden, die nicht von der Entfernung und dem Wohnort des Kindes abhängen, sondern an den pädagogischen Konzepten und dem bildungstechnischen Bedarf der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sind“, so Mandy Krenz in der Stellungnahme.

Von Robert Tiesler