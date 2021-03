Schwante

Der Frosch trägt auffallend bunte Kleider, und auf seinem T-Shirt steht eine „30“. Am Sonnabendnachmittag ist der Frosch in der Schwantener Bahnhofstraße aufgestellt worden. Das Bunte soll auf ihn aufmerksam machen, und er wiederum soll den Autofahrern deutlich machen, dass sie möglichst nicht schneller sein sollen als Tempo 30.

Schon lange kämpfen die Menschen im Ort darum, dass auf der Bahnhofstraße ein Tempo-30-Limit eingeführt wird. In diesem Bereich befinden sich ein Pflegeheim, eine Kita, der Bahnübergang und die Parkplatzeinfahrt zum Discounter. „Wir haben hier einen echten Schwerpunkt“, sagte Uta Hoffmann, die für die SPD im Ortsbeirat sitzt.

Desiree Auschwitz (l.) und Nicole Woywode mit dem Frosch. Quelle: Robert Roeske

Der Frosch stand ab September 2018 schon mal an dieser Stelle in der Bahnhofstraße. „Da hatte er noch das historische Gewand des Schlosses Schwante“, erzählte Nicole Woywode. Aber die Farben waren schon blass geworden. „Das sah schon hässlich aus.“ Auf Initiative der Linken und der SPD in Oberkrämer ist der Frosch neu gestaltet worden.

Für die Neugestaltung des Frosches war die Künstlerin Desiree Auschwitz aus Schwante zuständig. „Um die 15 Stunden habe ich daran schon gearbeitet“, erzählte sie. Wichtig sei gewesen, dass die Farbe lange haltbar sein sollte. Der Frosch ist mit vorherigen Bemalung habe etwa zwei Jahre gehalten, so lange oder länger sollte er in der aktuellen Bemalung auch halten. Außerdem sollte das Material umweltfreundlich sein.

Nicole Woywode (l.) und Uta Hoffmann fordern Tempo 30 in der Bahnhofstraße. Quelle: Robert Roeske

Der Frosch ist an einen Baum am Netto-Parkplatz befestigt. Das Okay der Grundstücksbesitzer liege vor. „Und wir gucken regelmäßig, dass wir den Baum nicht beschädigen“, erklärte Nicole Woywode am Sonnabendnachmittag.

Von Robert Tiesler