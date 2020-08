Schwante

Friedlich liegt die kleine Runa in ihrem Bettchen. Erst am 10. August 2020 punkt 23.11 Uhr ist sie auf die Welt gekommen, 3080 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Stolz hält sie ihre Mutter Maria (34) in den Armen. Runa kam nicht im Krankenhaus zur Welt, sondern zu Hause bei Maria, ihrem Mann Gero (42) und Tochter Frida (5). Eine extra geschulte Hebamme war vor, während und nach der Geburt an ihrer Seite.

Schon seit Beginn der Schwangerschaft hatte die Hebamme Maria und ihre Familie betreut. „Natürlich war ich zeitgleich zusätzlich auch bei meinem Frauenarzt in Behandlung. Alles war mit ihm abgesprochen“, sagt Maria.

Zusätzlich bekommt Baby Runa auch ihr Fläschchen. Quelle: Jeannette Hix

Da der Mediziner keine Einwände hatte, die Schwangerschaft normal verlief und auch bei der zweiten Geburt keine Komplikationen zu erwarten waren, stand einer Hausgeburt nichts mehr im Weg. „Ich wollte mein zweites Kind unbedingt zu Hause auf die Welt bringen – vorausgesetzt der Arzt stimmt zu“, sagt Maria, die selbst auch andere Muttis rund um Kind und Betreuung über ihre Homepage www.mama-traegt-dich.de berät. Viele Fortbildungen dazu hat Maria diesbezüglich absolviert.

Maria und Geros erstes Kind Frida kam im Krankenhaus Oranienburg zur Welt. „Ich wollte eigentlich bei Fridas Geburt dabei sein“, erinnert sich Gero. „Doch als es losging, konnte mich die Klinik nicht erreichen, weil wohl meine Handynummer nicht gespeichert war.“

Und jetzt noch ein langes Schläfchen – träum’ schön, kleine Runa. Quelle: Jeannette Hix

Maria sagt, sie habe sich im Krankenhaus nicht gut aufgehoben und alleine gelassen gefühlt. „Kurz vor der Geburt wurde ich von einem Arzt zum anderen geschickt. Immer hieß es, es ist noch nicht so weit. Obwohl ich schon starke Wehen hatte, wurde ich immer wieder auf mein Zimmer geschickt. Meine Zimmernachbarin hatte Besuch. Es war laut und mir war schlecht. Und selbst als die Presswehen losgingen, war man noch skeptisch, ob ich mir sicher sei, dass es losging. Dann ging alles ganz schnell. Mein Muttermund war schon weit geöffnet, als man mich endlich in den Kreißsaal rollte. Kurz darauf Frida schon da.“

Gero sah Marias Entschluss, Runa zu Hause auf die Welt zu bringen, anfangs mit großer Skepsis. „Wir hatten lange Gespräche mit dem Frauenarzt und der Hebamme. Und da sich Maria so sicher war, war ich es später dann auch. Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, bei der Geburt von Runa dabei zu sein. Ich habe die Hand meiner Frau gehalten. Und als ich unser Baby sah, sind auch bei mir paar Tränchen geflossen.“ Maria ergänzt: „Schön war auch, dass wir nach der Geburt viel Zeit hatten, diesen besonderen Augenblick zu genießen. Das war im Krankenhaus nicht möglich.“

Deutscher Hebammenverband verzeichnet mehr Hausgeburten

Laut des Deutschen Hebammenverbandes könne jede gesunde Schwangere ihr Kind zu Hause in Begleitung einer diesbezüglich geschulten Hebamme und mit Absprache des behandelnden Arztes bekommen. „Voraussetzung für eine Hausgeburt ist aber immer, dass die Schwangerschaft ohne Komplikationen verlaufen ist“, sagt Manuela Rauer-Sell, beratende Hebamme beim Deutschen Hebammenverband.

Die Experten sehen aktuell sogar gewisse Tendenzen, dass sich derzeit mehr Frauen für eine Hausgeburt entscheiden. Bislang gebe es aber keine verlässlichen Zahlen. Ein Grund für die Entscheidung, sein Kind zu Hause zu bekommen, könne laut den Experten die Angst sein, sich im Krankenhaus mit dem Corona-Virus anzustecken. Viele Frauen wollen aber auch die Geburt nicht alleine durchleben. „Sie wünschen sich, dass der Partner verlässlich anwesend ist“, sagt Manuela Rauer-Sell. Wer sein Kind zu Hause bekommen möchte, findet Hilfe und Beratung bei allen Hebammen, die Hausgeburten anbieten sowie in Geburtshäusern.

Viele Tipps und Hinweise gibt es im Internet unter: www.hebammenverband.de.

Von Jeannette Hix