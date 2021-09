Schwante

Zwar wird es auch in diesem Jahr kein richtiges Zwiebelkuchenfest auf dem Dorfanger in Schwante geben – aber immerhin eine kleine Variante davon. Am Sonnabend, 18. September, gibt es ab 10 Uhr Zwiebelkuchen am Holzbackofen, verbunden mit einem Regionalmarkt. „Im letzten Jahr waren wir noch eingeschränkter“, sagte Madlen Hänsch, die sich in der Bäckerei Plentz um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, am Montag. „Wir machen das in diesem Jahr bewusst als Regionalmarkt.“ So werde es zwar Live-Musik geben, aber keine Sitzgelegenheiten.

Es gibt den Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Federweißer,. Brot aus dem Holzbackofen, Kaffee und Kuchen. Außerdem beginnt der Verkauf der ersten Dominosteine der Saison. „Die stellen wir selber her, und sie sind sehr beliebt.“ Normalerweise beginne der Domino-Verkauf immer erst Anfang Oktober, „wir wollen aber gern ein bisschen früher damit starten“, so Madlen Hänsch.

Zwischen 11 und 15 Uhr können sich Kinder in Schwante außerdem schminken lassen, „The Liberty’s“ aus Velten sorgen in dieser Zeit für Live-Musik.

Am Sonnabendvormittag startet an der Bäckerei aber auch eine besondere Aktion. Um 11 Uhr ist die Kremmener Erntekönigin Caroline Drielich am Holzbackofen zu Gast. Dann startet nämlich die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, bei der die Filialen der Bäckerei Plentz erstmals eine besondere Rolle spielen werden.

Denn dann heißt es dort „Backen & Packen“. Wer in einer der Bäckereien einkauft, kann sich den Kuchen in einem Karton geben lassen, der dann bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gefüllt werden kann. Dabei geht es um Geschenkpakete für Kinder in ärmeren osteuropäischen Ländern, die zentral gesammelt und dann durch den Verein Samaritian’s Purse verteilt werden. Abgabeschluss ist der 15. November, damit die Pakete noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen. Was alles ins Paket darf, steht auf einem Flyer, der dazu ausgehändigt wird. „Die Idee stammt aus unserem Haus“, sagt Madlen Hänsch. Bundesweit können sich Bäckereien und Konditoreien daran beteiligen. Die Kartons werden von den Bäckern bezahlt, die Kunden zahlen nicht extra dafür.

Mit dabei ist auch der Förderverein der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. Wie der Vereinsvorsitzender Thomas Meyfarth am Montag sagte, ist geplant, dass in jeder Klasse zwei Pakete gepackt werden sollen. Demnächst sollen dafür 40 Pakete von der Bäckerei Plentz an den Förderverein übergeben werden. „Ich denke, dass die Kinder daran Spaß haben werden“, sagte Thomas Meyfarth am Montag. Es gehe darum, den Kindern zu zeigen, dass in anderen Ländern zu Weihnachten kein Geschenke-Überfluss herrsche.

Von Robert Tiesler