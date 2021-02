Schwante

Dass die Bäckerei Plentz in Schwante den 2. Platz beim Pro-Agro-Marketingpreis im Bereich der Direktvermarktung bekommen hat, steht schon länger fest. Am Montagvormittag ist er in der Bäckerei nun auch persönlich übergeben worden. Ausgezeichnet worden ist das Honigbrot in Wabenform und der Walnuss-Honig-Muffin.

Das Thema Nachhaltigkeit sei ihm sehr wichtig, sagte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz. Bei den ausgezeichneten Produkten und Aktionen sei es auch darum gegangen, für Produkte aus der Region zu werben. Der Honig und die Walnüsse kommen beide aus der Gegend. In dem Zusammenhang stand 2020 auch die Aktion „OHV blüht auf“, gemeinsam mit dem Spargelhof und der Firma Beekeepers in Kremmen. „Wir wollen Zuversicht verbreiten“, sagte Karl-Dietmar Plentz, „und nicht den Kopf in den Sand stecken.“

Prämierte Produkte. Quelle: Robert Roeske

Kürzlich hätte in Berlin die Grüne Woche stattgefunden, die habe Plentz „richtig vermisst. Sie ist ja eigentlich ein fester Bestandteil bei uns.“ Zumindest online war er mit dabei, beim Deutschen Lebensmittelverband habe er aus Handwerkerperspektive berichtet, „wie es uns geht.“ Mit neuen Produkten und einem Onlineshop wolle er mit seinem Team weiter auf sich aufmerksam machen. Auch sei die Zeit dafür genutzt worden, Zeit und Arbeit in die jungen Leute zu investieren.

Die Bäckerei sei angesichts der Pandemielage immer noch gut durch das Jahr gekommen, zog Plentz am Montag eine kleine Bilanz. Umsatzeinbrüche gab es, aber auch die staatlichen Hilfen. . „Sie kamen und waren wirksam. Aber ich weiß, dass es nicht jedem so ging.“ Alle Leute, die in Kurzarbeit waren, wurde der Lohn auf 100 Prozent aufgestockt. Jetzt, im Januar beträgt der Umsatzrückgang etwa 30 Prozent. „Wir haben für 50 Leute keine Arbeit. Das geht nur für einen gewissen Zeitraum gut.“ Er sei aber weiter zuversichtlich, durch die Krise zu kommen, so Karl-Dietmar Plentz am Montag.

Von Robert Tiesler