Schwante

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich Sven Geitmann aus Schwante mit dem Thema Wasserstoff. „Es passiert in der Region aber sehr wenig in der Hinsicht“, sagt der Inhaber des Hydrogeit-Verlages und Herausgeber der Zeitschrift HZwei. Deshalb möchte er nun verstärkt in der Öffentlichkeit darüber informieren.

Am Dienstag, 25. Januar, bietet er ein kostenloses Webinar zu diesem Thema an. „Zielgruppe sind beispielsweise Entscheidungsträger und Gewerbetreibende.“ Es gehe darum, sich mit dem Komplex vertraut zu machen, um entsprechende Entscheidungen treffen zu können, wenn neue Investitionen anstehen. Zum Beispiel Veränderungen im Fuhrpark – wenn die Frage ansteht, ob es noch mal ein Diesel-Lkw sein soll oder doch eher ein modernerer Treibstoff. „Solche Investitionen laufen ja ein paar Jahre, und die Unternehmen brauchen Planungssicherheit.“ Er wolle darüber informiert, was sich in dieser Hinsicht alles tue. Ihm selber sei auch einiges klar geworden, erzählt Sven Geitmann. Seine Gastherme gebe bald den Geist auf – aber mit einer neuen Gastherme wäre es wohl kaum möglich, die Klimaziele einzuhalten. Er wolle sich eine Erdwärmepumpe zulegen, dafür gebe es auch eine Förderung. „Ich habe drei Bohrungen im Garten machen lassen.“ Im Frühjahr werde die Pumpe installiert. Außerdem habe er sich ein Elektroauto gekauft. „Jetzt noch mal einen Verbrenner zu kaufen, wäre Quatsch.“

Sven Geitmann aus Schwante, 2018 in seinem Büro. Quelle: Robert Tiesler

Er wolle seine persönliche CO2-Bilanz besser gestalten. „Viele Leute wollen das.“ Er führe in dieser Hinsicht auch Gespräche mit seinen Nachbarn. „Da sind Leute, die das auch machen wollen, die aber ausgebremst werden.“ Er kriege viele Rückmeldungen darüber, dass die Politik hier vor Ort noch nicht so fortschrittlich sei. Als Beispiel nennt Sven Geitmann eine Initiative, in Oberkrämer ein Carsharing-System einzuführen. Er sei zwar in einigen Sitzungen gewesen, aber am Ende habe man ihn nicht unterstützt, erzählt er. „Ich habe den Eindruck, dass da zu wenig passiert, beziehungsweise, dass den Worten keine Taten folgen.“ Aber wenn die richtigen Akteure zusammenkommen würden, dann könnte das klappen, und jetzt sei die Gelegenheit, um etwas zu bewirken zu können, ist er sich sicher – auch übrigens in Hinblick auf die anstehende Bürgermeisterwahl in Oberkrämer, bei der sich Sven Geitmann durchaus auch Impulse für die Zukunft wünscht.

In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Potsdam bietet der Schwantener das Webinar an. Es beginnt um 10 Uhr soll etwa 90 Minuten dauern. „Ich werde erzählen, wie ich die aktuelle Lage einschätze und welche Potenziale ich sehe.“ Es gebe auch schon einige Anmeldungen, und auch von Menschen außerhalb der Unternehmer- und Entscheider-Zielgruppe hätten schon Interesse an solchen Vorträgen angemeldet. Bei Bedarf wolle Sven Geitmann weitere Webinare anbieten. Er macht auch das Angebot, Interessierten jederzeit Rede und Antworten zu stehen.

Bald fünfte Auflage: „Wasserstoff und Brennstoffzellen“

Schon sehr lange befasst sich Sven Geitmann mit dem Thema Wasserstoff. Vom Buch „Wasserstoff und Brennstoffzellen“ wird gerade an einer überarbeiteten fünften Auflage gearbeitet.

Anmeldung zum Webinar im Internet unter: veranstaltung.ihk-potsdam.de/h20HV.

Von Robert Tiesler