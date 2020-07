Schwante

Am Sonnabend wird es eine Premiere am Schlossgut in Schwante geben. Erstmals wird zum „Open-Air-Kino am Skulpturenpark“ eingeladen. Joachim von Vietinghoff zeigt den US-Spielfilm „Gefährliche Liebschaften“ von 1988 mit Glenn Close, John Malkovich und Michelle Pfeiffer. Er spielt in Frankreich, gegen Ende des 18. Jahrhunderts: Vicomte de Valmont soll Madame de Tourvel noch vor der Hochzeitsnacht verführen, um damit der Marquise de Merteuil einen Gefallen zu tun, und sich eine Nacht mit ihr zu verdienen. Alles geht gut, bis Valmont sich tatsächlich in sein Opfer verliebt, was der Marquise gar nicht gefällt. Sie will sich nun an ihm rächen.

Es wird noch ein Kurzfilm von Donata Wenders, der Frau von Wim Wenders, vorab gezeigt, der vor fünf Jahren in Schwante entstanden ist.

Beginn ist am Sonnabend, 11. Juli, um 21 Uhr am Restaurant im Backsteinhaus. Der Eintritt kostet 10 Euro. Ein Abendessen im Restaurant ist vorher möglich, die Bar ist geöffnet. Bei Regen muss die Veranstaltung ausfallen.

Von MAZonline