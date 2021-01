Schwante

Wenn in Oberhavel endlich wieder Feste stattfinden dürfen, kann es sein, dass Gesine Utecht da auf ihrer Drehorgel spielt. Aber auch in vielen Gottesdiensten spielt sie die „1. Geige“. Gesine Utecht hat noch mal die Schulbank gedrückt, um ein Studium zur Prädikantin zu absolvieren. Mit Abschluss dieser theologischen Ausbildung darf sie nun auch Gottesdienste halten. Ob in Bärenklau, in Velten, Leegebruch oder in Schwante – überall leitet sie regelmäßig als Prädikantin Gottesdienst.

Wie sie selbst mit einem Augenzwinkern sagt, wurde sie mit Spreewasser getauft, denn sie ist in Berlin Lichtenrade aufgewachsen. Heute lebt sie in Reinickendorf und pendelt immer nach Oberhavel. Die MAZ hat sie bei einem Besuch in Schwante besucht. Logisch, dass da auch die Drehorgel mit an Bord war – Katharinka hat sie sie genannt. Schon 40 Jahre ist Katharinka an Gesine Utechts Seite. Angefangen hat alles 1981 mit Hans-Georg aus Neuss am Rhein. „Er rief mich damals an, ich solle ihn beim Drehorgelfest in Berlin anmelden“, erinnert sich Gesine Utecht. 26 Jahre alt war sie damals. Die junge Gesine clever: „Klar melde ich dich an, aber nur, wenn ich mitkommen darf.“

Diesmal in zivil – sonst predigt Gesine Utecht hier an der Kanzel in Schwante. Quelle: Enrico Kugler

Die Drehorgelklänge haben sie so begeistert, dass sie sich noch auf dem Fest eine Drehorgel bestellte – Katharinka - niedergeschrieben auf einem Bierdeckel. „Das Instrument sollte ja erst nach Frankreich gehen, aber weil derjenige sie nicht abgeholt hat, kam Katharinka zu mir.“

Das Geheimnis die Drehorgel zu spielen, liege am gleichmäßigen Drehen der Kurbel. Sie darf nicht zu schnell und nicht zu langsam gedreht werden, ist zu erfahren. 65 Notenrollen von je bis zu sechs Liedern hat Gesine Utecht inzwischen zu Hause – von Opern, Operetten, Schlagern bis zu irischen Volksliedern. Letztere mag sie mit am liebsten. Freunde aus England haben ihr die Orgelrolle einst mitgebracht. Naja – und natürlich auch Kirchenlieder hat sie in ihrem Repertoire. Denn der Kirche fühlt sich Gesine Utecht ganz eng verbunden.

Gemütlich ist es in der Kirche in Schwante. Quelle: Enrico Kugler

Aber das war nicht immer so. „Ich bin zwar kirchlich erzogen und aufgewachsen, aber als junge Frau bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich war auf der Suche nach meinem kirchlichem Zuhause“, sagt Gesine Utecht. Bis sie Ende der 70er-Jahre mit 25 Jahren von Berlin-Charlottenburg nach Reinickendorf zog. „Dort gab es eine kleine, gemütliche Kirche und wie früher ging ich immer mal zum Gottesdienst. Dort war es, wie nach Hause zu kommen. Es war eine tolle Gemeinschaft. Wir haben super schöne Ausflüge unternommen. Einmal sind wir nach Israel geflogen. Dieses Erlebnis war für mich so prägend und unser damaliger Pfarrer hat mich menschlich durch seine warme Art so beeindruckt, dass ich wieder in die Kirche eintrat.“

Aber nicht nur das. Regelmäßig besucht Gesine nun wieder Gottesdienste, auch in anderen Kirchen. Doch manche Predigten seien so enttäuschend gewesen, dass sie mit Ende 30 beschloss, noch einmal die Schulbank zu drücken. Sie machte eine kirchliche Lektoren-Ausbildung, in der das kirchliche Grundwissen gelehrt wird – von der Interpretation der biblischen Texte bis zur richtigen Betonung. Den grünen Karategurt hatte sie zu dieser Zeit übrigens schon längst in der Tasche. Mit einem Schmunzeln erinnert sie sich, als ihr Bruder sie damit aufzog, wozu Karate nützlich sei und so. „Ich habe ihm das dann gezeigt. Und weil er sich anfangs wehrte, hatte er danach ein dickes Handgelenk. Das tat mir wirklich leid. Aber er hat nie wieder was gesagt, wenn ich bis zu fünfmal die Woche zum Training ging.“

Auch beruflich wollte Gesine Utecht damals weiterkommen. Darum hatte sich die gelernte Finanzbeamtin mit Mitte 30 noch mal auf die Schulbank gesetzt und ihr Fach-Abi gemacht. Mit einem Durchschnitt von 1,5 konnte sie dann an der Fachschule für Verwaltung und Rechtspflege das Studium zur Diplom-Finanzwirtin absolvieren. Aber das Ziel, auch eigene Predigten halten zu dürfen, blieb. Viel später schob sie dann auch noch ein kirchliches Fernstudium nach und ist jetzt Prädikantin. Endlich darf sie nun auch eigene Predigten halten. Sogar ihre Schwester und deren Mann hat sie schon getraut – eine kleine Herausforderung. Denn der Mann der Schwester evangelischen Glaubens ist Moslem. Auch Trauernde darf sie bei Beerdigungen begleiten. „Aber ehrlich gesagt, macht mich das auch immer sehr traurig“, sagt Gesine Utecht. Für 2021 hat die gläubige Christin zwei Wünsche: „Ich freue mich, wenn ich gesund bleibe und Anfang September in Leegebruch mit beim klassischen Drehorgelkonzert spielen kann.“

Übrigens: Am 10. Januar 2021 hält Gesine Utecht in Leegebruch um 9 Uhr einen Gottesdienst und um 10.30 Uhr einen in Schwante.

