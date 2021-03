Schwante

Schock für Nicole Woywode aus Schwante. Erst am Sonnabendnachmittag sind in der Bahnhofstraße in Schwante die bunten Frösche installiert worden, die die Menschen darauf hinweisen sollen, dass im Bereich der Kita und des Pflegeheimes langsamer gefahren werden soll.

Am Dienstag waren die Frösche jedoch nicht mehr da, und Nicole Woywode ist wütend und enttäuscht zugleich. Am Dienstagmorgen seien die künstlerisch bemalten Frösche noch auf ihren Plätzen gewesen, am Dienstagnachmittag ist dann bemerkt worden, dass sie weg sind. Ob sie wirklich gestohlen worden sind, ist unklar. Auf jeden Fall wolle sie bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt erstatten, sagte die Schwantenerin. „Ich finde das eine Riesensauerei“, sagte sie. „Egal, wer die Frösche entfernt hat.“

Nichts mehr da... Quelle: privat

Erst am Sonnabend sind die Figuren aufgestellt worden. Frösche, weil sie das inoffizielle Wahrzeichen des Dorfes sind. Die Tiere oder Figuren spielen auch an anderen Stellen in Schwante eine Rolle. Die Frösche an der Bahnhofstraße sind von der Künstlerin Desiree Auschwitz gestaltet worden. Die Linke in Oberkrämer hat das mitfinanziert.

Von Robert Tiesler