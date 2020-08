Schwante

Mit einem Freispruch endete das Verfahren gegen Carlo F. aus Minden in Nordrhein-Westfalen, der eine kleine Holz - und Bautenschutz-Firma betreibt. Er musste sich am Montag vor dem Strafrichter gegen den Vorwurf des Betruges wehren. Die Staatsanwaltschaft warf dem 50-Jährigen vor, sich als Dachdeckermeister einen Auftrag erschlichen und diesen in trügerischer Absicht überteuert ausgeführt zu haben. Die Hauptverhandlung konnte das nicht bestätigen, obwohl das Zustandekommen der geleisteten Arbeit schon bedenklich stimmt.

Der Angeklagte hatte am 17. August 2018 bei einer Frau in Schwante geklingelt und ihr erzählt, dass er am Dachboden ihres Hauses einen Marder gesehen habe. Als Fachmann könnte er sie bestimmt von dieser Plage befreien. Die 70-Jährige ließ den Angeklagten ein, der in Begleitung von zwei Männern war. Er versprach der Hausbesitzerin die Dämmwolle am Dachboden auszutauschen und Lücken, durch die der Marder eindringen kann, zu schließen.

Anzeige

Vertrag per Handschlag

Per Handschlag wurden 2300 Euro dafür vereinbart, und das Trio begann mit den Arbeiten. Gutgläubig holte die Rentnerin das Geld von der Bank, da der Handwerker Barzahlung verlangte. Das war am Freitag. Nochmals 500 Euro bezahlte sie als Anzahlung für weitere Reparaturarbeiten am Dach, die am Montag folgen sollten. Dazu kam es dann allerdings nicht. Denn ein berufsbedingt misstrauischer Nachbar – er ist Kriminalbeamter – beäugte am Sonnabend die seiner Meinung überteuerte Arbeitsausführung. „Die hohe Bargeldsumme an der Haustür und die Geschichte mit dem Steinmarder machte mich stutzig“, sagte er als Zeuge aus. Auch hatte der Transporter keine Firmenaufschrift. Er witterte aus Erfahrung Betrug und riet, die Polizei einzuschalten. Leider treiben reisende Handwerker mit der Masche, Arbeiten gegen Barzahlung zu beginnen und dann nicht wieder zu kommen, ihr Unwesen, bekräftigte der Richter das Misstrauen des Zeugen. Die Schwantenerin, die weder eine Quittung noch ein Angebot von Carlo F. hatte, rief verunsichert die Polizei. Die kam am gleichen Tag und dokumentierte die Sache. Es wurde Anzeige erstattet.

Weitere MAZ+ Artikel

Handwerkertruppe erscheint wieder

Zum großen Erstaunen der Hausbesitzerin und ihrer informierten Nachbarn, erschien jedoch am Montag die Handwerkertruppe wieder und wollte weiterarbeiten. Die Frau ließ sie aber nicht mehr auf das Grundstück. Sie hatte das Vertrauen verloren, gab aber vor Gericht zu, dass Arbeiten von der Firma ausgeführt worden waren und Carlo F. sich zuvor mit seinem Gewerbepass ausgewiesen habe.

„Die Art, wie der Angeklagte diesen Auftrag bekommen hat und die Höhe der Bezahlung ist strafrechtlich nicht relevant“, begründete der Vorsitzende den Freispruch, den auch die Staatsanwältin beantragt hatte. Wichtig sei, dass die Firma die Arbeiten ja weiterführen wollte und auch dafür die Qualifikation besitzt. Eventuelle Mängel und Reklamationen müssten zivilrechtlich durchgesetzt werden, so der Richter.

Von Helmut Schneider