Schwante

Es wird ein etwas anderes Weihnachten, und viele größere Familien und Freunde können sich eventuell zum Fest nicht treffen. Monta und Jochen Wermann vom Musik- und Theaterverein Oberhavel (MTO) in Schwante haben eine Idee, wie auf etwas andere Art und Weise Weihnachtsgrüße geschickt werden können – nämlich per Video.

„Wir mussten ja alle Konzerte absagen“, erzählte Jochen Wermann am Donnerstag. „Wir hatten eine Klavierreihe geplant. Alle drei Wochen insgesamt acht Klavierabende mit Moderation. Wir haben dafür extra unsere Terrasse ausgebaut. Aber daraus wird ja nun nichts.“ Deshalb müssen nun neue Ideen her – und letztlich geht es auch darum, für den Verein ein wenig Geld zu erwirtschaften.

Arbeit gegen eine kleine Spende

Die Idee bekamen Wermanns durch den Schwantener Bernd Ostwald. „Er hatte mit seiner Frau digitale Geburtstagsgrüße verschickt“, erzählt Jochen Wermann. So wurde daraufhin überlegt, ob der MTO sowas anbieten könnte. „Viele können ja dieses Jahr ihre Eltern nicht so ohne Weiteres besuchen. Wir haben dann bei Ostwalds einen schönen Film gemacht. Wir können so was anbieten, wir haben ja das Equipment.“ Für die Arbeit würde der Musik- und Theaterverein dann eine kleine Spende annehmen. „Wir möchten in Zukunft auch Werbe- und Imagefilme für Unternehmen machen. Wir müssen sehen, dass wir den Verein über Wasser halten“, erklärt Jochen Wermann. „Wir wissen ja nicht, wie lange Corona aktuell bleibt.“

Im Fall des Ostwald-Videos sei vorher ein Text erarbeitet worden. Vor der Kamera sei dieser Text dann vorgetragen worden. Dazu kamen ein paar Aufnahmen vom Garten und Fotos, die reingeschnitten worden sind. „Letztlich sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt“, sagt Jochen Wermann. „Wir können auch singen, und Monta spielt etwas auf der Geige.“

Auf DVD oder Youtube

Der fertige Film kann dann entweder per DVD verschickt oder auf Youtube hochgeladen werden – privat, so dass nur die Personen den Film sehen können, die ihn sehen sollen. Anlässe können sowohl das anstehende Weihnachtsfest, aber auch Geburtstage oder sonstige Jubiläen sein. Ideen könnten gemeinsam entwickelt werden.

Auf der Youtube-Seite „MTO Musik- und Theaterverein“ gibt es derzeit aber auch diverse kurze Videos der Serie „Shot down“ zu sehen. „Es geht um einen Jungen, der sich im Keller versteckt und bedroht wird“, erzählt Jochen Wermann. Es handele sich um eine Detektivgeschichte für Kinder. Insgesamt sind es acht Folgen, die in Berlin entstanden sind. Auch ein Musikvideo von und mit Monta Wermann, das am Beetzer See entstanden ist, ist auf der Youtube-Seite zu finden. Per Zoom-Konferenz im Internet bietet der MTO auch weiterhin Musikkurse an.

E-Mail: kontakt@musikundtheaterverein.de, 0176/31 32 29 92.

Von Robert Tiesler