Der Gemeinde Oberkrämer steht das nächste große private Bauprojekt bevor. Die Firma Bonava, einer der führenden Projektentwickler im Wohnbau in Nordeuropa und Deutschland, plant ein neues Wohngebiet am Rand von Schwante. Konkret geht es um das mehr als zehn Hektar große Areal des Sommerswalder Dreiecks. In einer neuen Siedlung sollen dort etwa 220 Häuser entstehen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

„Wir sind noch mitten in den Planungen, sodass die Bauarbeiten frühestens im Herbst starten werden“, sagt Bonava-Projektleiter Christopher Haak. „Einige Rahmendaten stehen trotzdem bereits fest. Wir planen einen Mix aus freistehenden Einfamilienhäusern, Reihen- und Doppelhäusern.“ Auch Spielplätze und Freiflächen seien in dem Zusammenhang geplant.

Bebauungsplan aus den 90ern

Sehr viel Hürden stehen dem Projekt dabei nicht im Weg. Denn der Bebauungsplan für das Areal stammt bereits aus den 90er-Jahren. Das bestätigt auch Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger. „Es gibt einen rechtsgültigen Bebauungsplan. Demnach dürfen sie bauen.“ Man befinde sich in Gesprächen. Denn es müsse ein Erschließungsvertrag geschlossen werden. Die dafür notwendigen Straßen baue der Investor.

„Trotz wechselnder Eigentümer wurde das Gelände bislang ausschließlich landwirtschaftlich genutzt“, erklärt Christopher Haak. „Nun soll die lange geplante Siedlung tatsächlich umgesetzt werden. Ein entsprechender Grundstückskaufvertrag mit der Nola-Entwicklungsgesellschaft sei 2020 unterzeichnet worden. „Wir wollen hier ein bezahlbares Zuhause für Familien schaffen. In Berlin ist das kaum noch möglich, sodass auch Orte in den Fokus rücken, die lange unbeachtet blieben.“

Skepsis in Schwante

Der Verkauf der Häuser, die schlüsselfertig samt Grundstück angeboten werden, soll im Laufe des Jahres anlaufen. Ob im Herbst wirklich schon gebaut werden könnte, ist unklar. Dirk Eger weist darauf hin, dass, bevor gebaut werden könne, erst die Erschließungsanlagen, also zum Beispiel die Straßen, gebaut werden müssten. „Man kann ja nicht auf die grüne Wiese bauen.“ Die Bauaufsicht benötige zudem vier bis sechs Monate. Es sollen offenbar auch nicht mit einem Mal 220 Häuser entstehen, sondern in fünf Jahresblöcken, also bis 2026/27.

Bei Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) herrschte am Donnerstag ein wenig Skepsis. „Der Bebauungsplan ist aus den 90ern. Damals fanden wir das gut und richtig“, sagte er. Das sei heute nicht mehr so, aus seiner Sicht sei das Baugebiet heute nicht mehr zwingend gewollt. „Wir haben ja versucht, das Baugebiet aus den Plänen wieder rauszunehmen.“ Das sei aber kaum möglich, auch wegen eventueller Regressforderungen. „Wir kommen daran nicht vorbei.“

Dimension wie die „Marwitzer Heide“

Von der Dimension her sieht er das Schwantener Baugebiet wie das der „Marwitzer Heide“, „vielleicht sogar noch größer“, so Dirk Jöhling. Er befürchtet, dass es dadurch neue Verwerfungen in den diversen Planungen geben könnte. „Vielleicht brauchen wir dann sogar noch eine neue Kita. Es ist nicht auszudenken, was da alles dranhängt.“ Dass der Bau der Häuser zu einem neuen Wohngebiet Auswirkungen auf die Gemeinde habe, glaubt auch Dirk Eger. Unter anderem durch das Wohngebiet „Marwitzer Heide“ haben Marwitz und Bötzow mit vollen Kitas und Schulen zu kämpfen.

