Schwante

Das Problem wird hier nicht das erste Mal thematisiert. Scheinbar sprechen in Oberkrämer viele Menschen übereinander, aber nicht miteinander.

In der Recherche zum Fall der verschwundenen Frösche an der Schwantener Bahnhofstraße stellte sich heraus, dass jeder irgendwas wusste, irgendwas sagte, es auch irgendwem sagte – aber am Ende haben nie die eigentlichen Akteure miteinander gesprochen.

Scheinbar war der Ortsbeirat als Gremium bei der Aktion nicht involviert, sondern nur einzelne Mitglieder. Das Amt informierte den Ortsvorsteher über die Rechtswidrigkeit. Der aber sagt, er habe seit anderthalb Jahren mit der Akteurin, also Nicole Woywode, keinen Kontakt gehabt. Uta Hoffmann aus dem Ortsbeirat, die an der Aktion beteiligt war, wusste zwar, dass mit dem Frosch was nicht stimmt, so richtig weitergegeben hat sie das Problem aber scheinbar nicht. Im Ordnungsamt handelte man dann, aber suchte vorher auch nicht das Gespräch – jedenfalls nicht mit der Akteurin. Als es hieß, der Frosch könnte gestohlen sein, gab es auch keine Aufklärung über den Vorgang.

Hier ist so ziemlich alles schief gegangen. Und wieder mal scheint es vor allem an mangelnder Kommunikation zu liegen. Fast alle wussten was, aber so richtig zusammengesetzt hat man sich nicht.

Nun ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Wegen zweier bunter Frösche und eines harmlosen Schildes, von dem keine Gefahr ausging. Das muss man sich mal vorstellen.

Von Robert Tiesler