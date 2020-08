Schwante

Zum fünfen Jubiläum lädt der Musik- und Theaterverein Oberkrämer am Sonntag, 9. August, ab 16 Uhr zu einem Gartenkonzert mit Kaffee, Kuchen und einem heißen Süppchen auf das Vereinsgelände Am Wasserturm 2 in Schwante ein.

Für die musikalische Gestaltung im Rahmen des Schwantener Kulturcafés von Monta und Jochen Wermann werden Martin Schwenk, der Sänger im Seil, sowie André Herzberg, Leadsänger der Gruppe „ Pankow“ sorgen. Im Eintritt von 18 Euro ist ein Heißgetränk, ein Stück hausgemachter Kuchen, sowie eine heiße Suppe enthalten.

Um Reservierung wird gebeten unter kontakt@musikundtheaterverein.de oder telefonisch unter 0176/31 32 29 92

Von MAZonline