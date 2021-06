Schwante

Die vier Frauen schaffen Kunst, stellen nun das erste Mal gemeinsam aus – doch so richtig getroffen haben sie sich das erste Mal erst am Donnerstagnachmittag. Karin Schmidt, Bärbel Poensgen, Anja Theres Becher und Doreen Irmisch zeigen nicht nur am Sonnabend ihre Kunst in einem speziellen Zelt auf dem Dorfanger. In den nächsten drei Wochen sind ihre Bilder auch im Café der Bäckerei Plentz in Schwante zu sehen.

„Ich freue mich über diese gemeinsame Aktion“, sagte Karl-Dietmar Plentz. „Es gibt viele Menschen, die sich freuen, wieder Kunst zu sehen.“ Es gebe eine große Sehnsucht, etwas Künstlerisches zu erleben. Zumal die Bilder die vier Künstlerinnen oft auch heimatbezogen seien. Hintergrund war auch, dass das Erdbeerfest in diesem Jahr noch nicht wie gewohnt stattfinden kann. „Wir haben überlegt, was man stattdessen machen könnte“, erzählte der Bäckermeister.

Anja Theres Becher. Quelle: Enrico Kugler

Dass die vier Frauen ihre Kunst in Schwante zeigen, hat Uta Hoffmann, die auch zum Ortsbeirat gehört, organisiert. Wie sie erzählt, hat sie kürzlich beim Spaziergang Bärbel Poensgen getroffen, dabei kam das Gespräch darauf, gemeinsam etwas mit anderen Künstlerinnen zu machen. Sie begann Kontakte zu knüpfen und wandte sich dann an Karl-Dietmar Plentz, um einen Ausstellungsort zu finden.

In dieser Woche sind die Bilder in der Bäckerei aufgehangen worden, zusätzlich steht zur Landpartie am Sonnabend das Kunstzelt auf dem Dorfanger.

Karin Schmidt malt, seit sie 2004 in Schwante wohnt. „Ich habe hier die schöne Natur entdeckt, die hat mich inspiriert“, erzählte sie. „Gemalt habe ich aber eigentlich schon als Kind. In Zusammenarbeit mit der Vehlefanzer Bibliothek hatte sie auch schon eine Ausstellung. „Ich male in erster Linie Landschaften, alle Stimmungen und Jahreszeiten, auch manchmal abstrakt.“ Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Pastellfarben, nutzt aber auch andere Techniken.

Bärbel Poensgen hat 1998 angefangen, als Hobby zu malen. „Nachdem ich nicht mehr gearbeitet habe.“ In Ungarn hat sie an einer Universität Unterricht bekommen. „Ich habe dort angefangen, das vernünftig zu lernen.“ Sie malt Porträts und Landschaften. „Es ist alles vorhanden, so dass ich jetzt damit hausieren kann“, sagte sie mit einem Lächeln. Sie hat sogar mal in Bayern eine achtmal fünf Meter große Hauswand bemalt. „Ich male jeden Tag. Wenn mal einen Tag nicht, dann fehlt mir was.“

Doreen Irmisch hat schon als Jugendliche verschiedene Maltechniken ausprobiert. „Dann lange nicht mehr, erst, seitdem ich wieder in Schwante wohne.“ Das war 2016. Sie beschäftigt sich heute mit experimenteller, abstrakter Malerei. „Ich möchte da noch viel lernen“, erzählte sie. Es sei aufregend, wenn sie am Abends etwas malt, am nächsten Morgen, wenn das Bild trocken geworden ist, mit neuem Blick draufzuschauen. Manchmal sei sie nach einem Tag mit einem Bild fertig, „manchmal steht das aber auch einige Wochen.“

Anja Theres Becher stellt in Schwante Zeichnungen aus. 2017 hat sie schon mal einen Kalender mit gezeichneten Motiven aus Schwante veröffentlicht. An der Ausstellung beteiligt sie sich auch mit regionalen Motiven. Auch sie malt inzwischen seit einigen Jahren. „Jetzt, zu Hause als Mutter, gebe ich mir aber einen neuen Rhythmus“, erzählte sie. „Freitag macht ich Kunst.“ Sie will wieder mehr malen, momentan besonders mit Tusche. „Wenn das Kind schläft, ist das machbarer.“ Auch denkt sie darüber nach, noch mal einen Kalender zusammenzustellen – allerdings einen, den man immer wieder verwenden kann, zum Beispiel als Geburtstagskalender. „Es entstehen ja immer wieder neue Motive.“

Die vier Künstlerinnen sind am Sonnabend auf dem Dorfanger in Schwante anzutreffen. Dort findet ein Regionalmarkt statt. Zu sehen sind einige Bilder danach aber weiterhin im Café. Karl-Dietmar Plentz ergänzte: „Wenn jemand etwas gefällt, hat er oder sie auch die Möglichkeit, die Bilder zu erwerben. Sie können gekauft werden.“

Von Robert Tiesler