Oberkrämer

Es gibt nun einen neuen Termin für den Start des grundhaften Ausbaus des Schwantener Mühlenweges. Das teilte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Donnerstag mit. Das Aufstellen der Verkehrssicherungseinrichtungen und der Beschilderung soll nun am Montag, 10. August, beginnen. „Ab Mitte der Woche beginnt die Baumaßnahme dann mit dem Abfräsen der Decke im ersten Bauabschnitt.“ Der umfasst den Bereich zwischen der Einmündung Dorfstraße und der Hörstegraben-Brücke. Die voraussichtliche Fertigstellung dieses ersten Bauabschnittes soll bis Jahresende erfolgen. Im Winter oder Frühjahr 2021 soll der Abschnitt zwischen Hörstegraben-Brücke und Hauptstraße folgen.

Für die Bauarbeiten in der Bötzower Straße in Marwitz – dort wird das Schmutzwasserpumpwerk erneuert – gibt es nochmals neue Termine. Das Aufstellen der Verkehrssicherungseinrichtungen und Beschilderung beginnt am bereits am Freitag, 7. August. Baustart ist am Montag, 10. August. Die Bauzeit beträgt etwa vier Wochen. Fahrrad fahrende Kinder in Richtung Grundschule Bötzow können am Montag die Baustelle noch passieren. Der Friedhof ist über Bötzow , Veltener Straße – Bergstraße und Marwitzer Straße zu erreichen.

Gebaut wird ab voraussichtlich 24. August auch in der Marwitzer Straße in Bötzow – es ist die Rekonstruktion im dritten Bauabschnitt zwischen Friedhofstraße und Bergstraße.

