Schwante

Es hat ein paar Monate länger gedauert, aber nun ist der Mühlenweg in Schwante komplett für den Verkehr freigegeben. Am Freitagmittag ist das symbolische Bändchen durchgeschnitten worden.

Oberkrämers Bürgermeister Wolfgang Geppert (Freie Wähler) hob hervor, dass es sich um ein besonders großes kommunales Straßenbauprojekt gehandelt habe. Auf einer Länge von 1450 Metern sei die Straße erneuert worden. Etwa 1,5 Kilometer Regenwasserkanal seien verlegt worden, etwa 4,5 Kilometer Bordanlage gestellt, etwa 2000 Quadratmeter Pflaster – für Gehweg, Zufahrten und Zuwegungen – verlegt, etwa 30 Lichtpunkte für die Straßenbeleuchtung versetzt, etwa 1500 Tonnen Schotter und etwa 5550 Tonnen Asphalt eingebaut worden. Außerdem wurden die Arbeiten gleich dazu genutzt, den denkmalgeschützten Gutshof zu pflastern, für eine Neuanlage des Glascontainerstandortes zu sorgen und einen Neubau für den biber- und ottergerechter Durchlass zu errichten.

Bürgermeister Wolfgang Geppert (l.) und Ortsvorsteher Dirk Jöhling. Quelle: Robert Roeske

Damit nicht genug: Der Zweckverband Kremmen verlegte neue Schmutzwasser-Leitungen, die OWA GmbH neue Trinkwasserleitungen, die Edis ihre Stromleitungen, die NBB neue Gasleitungen und auch die Telekom und der Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ nutzen die Bauarbeiten am Mühlenweg. Ebenso beteiligt war das WHP-Archäologiebüro GbR aus dem Löwenberger Land. Mitunter sorgten diese zusätzlichen Arbeiten auch für einige der Bauverzögerungen, wie Bauamtsleiter Dirk Eger in diversen Sitzungen des Bauausschuss oder der Gemeindevertretung betont hatte. Der finanzielle Eigenanteil für die Sanierung der Strecke liegt für die Gemeinde Oberkrämer bei 1,25 Millionen Euro. Wolfgang Geppert bedankte sich am Freitagmittag beim Ingenieurbüro und den bauausführenden Firmen.

„Für Schwante ist das ein lang gehegter Wunsch“, sagte Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO). Schon als noch Helmut Jilg Bürgermeister in Oberkrämer gewesen sei, habe es schon entsprechende Diskussion gegeben. „Wir können froh sein, dass es jetzt geklappt hat.“

Der Mühlenweg liegt in einer Tempo-30-Zone. Quelle: Robert Roeske

Planer Axel Buchholz richtete seinen Dank aber auch an die Menschen, die am oder rund um den Mühlenweg leben. „Das war eine große Belastung für sie, und die Mehrheit hat es tapfer ertragen.“ Er hoffe, dass die Straße angenommen werde und die Anlieger sich so gut es geht um die Nebenanlagen kümmern.

Im Mühlenweg gilt die Tempo-30-Regelung. „Ich höre aber schon Stimmen, dass viele Autos zu schnell fahren“, sagte Ortsvorsteher Dirk Jöhling. „Es gab schon erste Beschwerden“, ergänzte er. Er regte an, dass die Gemeinde eine Geschwindigkeitsmessung veranlassen solle.

Von Robert Tiesler