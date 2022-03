Schwante

Auf dem Dorfanger in Schwante beginnt am Freitag die Holzbackofensaison. Aus diesem Anlass gibt es einen kleinen Regionalmarkt mit frischen und handwerklichen Produkten aus der Region, dazu noch zwei besondere Ereignisse. Die Bäckerei Plentz nimmt um 10.30 Uhr für die Vermarktung des Honigbrotes und des Honig-Walnuss-Muffins – rund um die Aktion #OHVblühtauf – den Zacharias-Kommunikationspreis durch CSM Deutschland in Empfang. Im Anschluss begeben sich die Gäste an die Spitze des Dorfangers und pflanzen gemeinsam am Platz der ehemaligen Schwantener Dorfeiche eine neue Friedenseiche als starkes Symbol für den Wunsch nach Frieden.

Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Bis November gibt es am Holzbackofen auf dem Dorfanger wieder jeden Freitag und Sonnabend das frische Holzbackofenbrot.

Von MAZonine