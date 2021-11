Schwante

Bei den Freunden der Kulturschmiede in Schwante sind neue Zeiten angebrochen. Nicht nur, dass es im Verein nun einen neuen Vorstand gibt. In Zukunft sollen die vielen Aufgaben auf breiteren Schultern verteilt werden.

Albrecht Kleye und Dieter Blumberg haben sich aus dem Vorstand zurückgezogen, bleiben aber weiter im Hintergrund aktiv. „Wir sind nun in einem Alter, wo wir Entlastung brauchen“, erzählt Albrecht „Ali“ Kleye. Neue Vereinsvorsitzende ist Heike Behrens, ihr Stellvertreter ist Ingo Schümann. Allerdings wollen sie die Vereinsarbeit anders organisieren, als es Kleye und Blumberg bislang gemacht haben. „Wir groß die Fußstapfen sind, haben wir gemerkt, als klar war, was alles zu tun ist und was die beiden bisher immer mehr oder weniger alleine gemacht haben“, sagt Ingo Schümann. „Der Vorstand sollte beschrieben, was sie alles gemacht haben“, erzählt Heike Behrens. „Heraus kamen dann viele Din-A-4-Seiten. Da haben wir dann beschlossen, dass wir die Aufgaben zukünftig aufteilen. Wir haben einen Aufgabenkatalog erstellt.“ Deshalb sieht sie sich ungern als „Chefin“ – sondern als Teil des ganzen Teams.

Blick in die Schmiede. Quelle: Enrico Kugler

Da gehe es um Protokolle, um die Finanzen, um die Kasse, um die Schmiede an sich – und auch um das Storchennest auf der Schmiede und die dazugehörige Webcam. „Wir hätten das früher schon verteilen können“, sagt Ali Kleye mit einem Lächeln. „Das ist ein tolles Team.“

Eigentlich war für 2020 einiges geplant, doch die Coronapandemie machte die Durchführung der Programme nicht möglich. Auch 2021 gab es in der Kulturschmiede keine Veranstaltungen. „Wir hatten überlegt, 2G-Veranstaltungen zu machen“, sagt Heike Behrens. „Aber wie soll ein kleiner Verein wie unserer das so schnell umsetzen? Das könne wir nicht leisten.“ Zudem gebe es ein eher älteres Publikum, man wolle keine Risiken eingehen. „Schon aus Fürsorgegründen“, habe man auch für 2021 nichts geplant, so Ingo Schümann.

Heike Behrens, die Vorsitzende der Freunde der Kulturschmiede Schwante. Quelle: Enrico Kugler

Je nach Lage der Pandemie solle es aber 2022 an der Schmiede zwei Open-Air-Veranstaltungen geben. Auch zur Landpartie Mitte Juni wollen die Freunde der Kulturschmiede wieder aktiv werden. In normalen Zeiten beginnt die Saison mit dem Storchenfest, es gibt eine Weinverkostung, Kabarett, Konzerte und vor Weihnachten einen Abend mit Feuerzangenbowle. „Die Menschen kommen gerne zu unseren Veranstaltungen“, sagt Ali Kleye. „Das Publikum geht mega mit“, ergänzt Heike Behrens. Das habe auch mit der sehr guten Akustik in der Schmiede zu tun. Auch die meisten Künstler kommen immer wieder gerne. „Manche bleiben hier hängen und fragen dann wieder nach.“

Die Kulturschmiede gehört der Gemeinde Oberkrämer. Einst ist sie vor dem Abriss bewahrt worden. Seit zwölf Jahren kümmern sich die Schwantener darum, seit neun Jahren im Verein. Als nächstes soll eine Küchenzeile angeschafft werden – damit es bei den Veranstaltungen keine Becher und Pappen mehr weggeworfen werden müssen.

Von Robert Tiesler