Schwante

Der große Spielplatz am Eschenweg in Schwante hat eine neue Attraktion. Am Freitagvormittag ist dort ein neues Gerät eingeweiht worden. Da eine Schere oder ein kleines Taschenmesser nicht vorhanden war, musste das rot-weiße Band auf etwas unkonventionelle Weise durchtrennt werden – indem sich alle dagegenstemmten und es irgendwann durchriss.

Etwa 28.000 Euro hat die Gemeinde Oberkrämer in das neue Gerät investiert. Kinder können rutschen oder klettern oder sich von A nach B hangeln – die Möglichkeiten der Aktivitäten sind dort also sehr vielfältig. „Bürger haben mich angesprochen“, sagte Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO). Ob denn auf der Fläche nicht mal etwas Neues geschaffen werden könnte. „Wir haben dann dafür gesorgt, dass der Posten in den Haushalt 2021 aufgenommen wird.“ Eltern aus dem Wohngebiet in der Lindensiedlung haben sich nach Aussage von Dirk Jöhling am Auswahlverfahren beteiligt. „Heike Risse hat da einen besonders großen Anteil daran.“ Letztlich sei alles relativ schnell gegangen. Von der Entscheidung für das bestimmte Gerät bis zur Lieferung seien nur sechs Wochen vergangen. Dann brauchte es noch einmal eine Woche, bis es komplett aufgebaut war.

Der Spielplatz am Eschenweg in Schwante. Quelle: Robert Tiesler

„Ich finde den ganzen Platz ganz spannend“, sagte Martin Büttner, der in der Lindensiedlung lebt. „Für meinen Sohn ist das neue Gerät perfekt, der ist sechs.“ Zwei- bis dreimal in der Woche sei er mit seinen Kindern auf dem Spielplatz.

Der hat überhaupt einiges zu bieten. Auf der Wiese gibt es auch eine Seilbahn und viele weitere Geräte, an denen sich die Kinder austoben können. Wie Dirk Jöhling sagte, stehe noch einiges auf dem Wunschzettel für 2022. Die Schaukel und auch die Seilbahn müssten mal überarbeitet werden. 10.000 Euro könnten dafür in den Haushaltsplan der Gemeinde Oberkrämer aufgenommen werden.

Von Robert Tiesler