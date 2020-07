Schwante

Der Musik- und Theaterverein Oberkrämer (MTO) in Schwante veranstaltet am Sonntag, 12. Juli, erstmals das Kulturcafé. Ab 16 Uhr ist der Singer-Songwriter Holger Saalmann zu Gast. Er singt heitere und tiefsinnige Lieder mitten aus dem Leben. Der Eintritt kostet 18 Euro. Adresse: Am Wasserturm 2 in Schwante. Der Preis beinhalt auch Kaffee und Tee, hausgemachten Kuchen und zum Abschluss eine kräftige Suppe.

„Wir haben festgestellt, dass es am Sonntagnachmittag wenig gibt, wo man beides genießen kann: Musik und guten Kuchen“, sagt Monta Wermann vom MTO. Da sei sie auf die Idee gekommen, beides zu vereinen. Einmal im Monat am Sonntag sollen nun Jazzmusiker oder Singer-Songwriter auftreten, oder es gibt auch mal eine Modenschau oder eine Ausstellungseröffnung. „Wir sind schon in Gesprächen mit vielen Leuten, und wir wollten da auch bewusst etwas anderes machen als unsere Klassikabende.“

Von Robert Tiesler