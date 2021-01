Eigentlich hätte 2020 Baustart sein sollen und 2021 sollte eingezogen werden: Das Zukunftswohnen-Projekt am Kreisverkehr in Schwante lässt weiter auf sich warten. Von den Investoren gibt es nur vage Aussagen.

Am Kreisverkehr in Schwante will die Firma Anka-Zukunftswohnen bauen – doch bislang tut sich nichts. Quelle: FOTO: Robert Tiesler