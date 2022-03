Schwante

Die Reinigung der Nistkästen am Schwantener Schlossweg sei dringend notwendig, sagte Ortsvorsteher Dirk Jöhling, der auch Mitglied des Unternehmerstammtisches ist. Seine Kollegen und er trafen sich am Freitag, um die von ihnen vor Jahren angebrachten Nisthilfen für die neue Saison vorzubereiten.

„Beschädigungen und Sturmschäden waren nicht festzustellen. Besonders erfreulich war die Erkenntnis, dass erstmals neun von zehn Kästen bebrütet wurden“, so Dirk Jöhling. „Auffällig ist ein Nistkasten, der seit drei Jahren nicht mehr genutzt wurde. Wenn dieser auch in diesem Jahr nicht bebrütet wird, werden wir ihn an einem anderen Baum anbringen.“

Von MAZonline