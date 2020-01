Das „Physiowerk“ lässt die Muskeln spielen

Schwante

Phillip Blumberg (24) schwante es schon seit langem: Sein „ Physiowerk“ ist ein voller Erfolg. Vor einem Jahr hatte der Physiotherapeut in Schwante in der Dorfstraße 19a seine eigene Praxis eröffnet, und inzwischen ist der Terminkalender immer voll. So voll, dass sein Team inzwischen um fünf weitere Mitarbeiter gewachsen ist.

„Kurz nach Eröffnung lief es zwar noch etwas schleppend. Aber inzwischen haben wir so viele Patienten, dass wir mit der Terminvergabe vier Wochen im Voraus planen müssen. Aber wir versuchen, dringende Fälle immer so zu koordinieren, dass die Leute nicht lange auf ihre Behandlung warten müssen“, sagt Phillip Blumberg.

Hannelore Bartel ist seit September Patientin im Physiowerk. „Meine Kniebeschwerden sind seitdem viel bessre geworden“, sagt sie. Quelle: Jeannette Hix

Neben seinem Kollegen Martin Büttner, der im Mai 2019 angefangen hatte und sich aktuell zum Osteopathen weitergebildet, sind auch die neuen Mitarbeiter alle ausgebildete Physiotherapeuten - außer Rezeptionistin Diana Timm aus Schwante. „Ich koordiniere die Termine, nehme Anmeldungen entgegen“, sagt Diana Timm, die glücklich ist, gleich um die Ecke einen Arbeitsplatz gefunden zu haben.

„Alles, was wir uns 2019 vorgenommen haben, konnten wir umsetzen“, resümiert Phillip Blumberg. So gibt es nun einen funktionalen Trainingsbereich mit Gymnastikmatten und diversen Trainingsgeräten. Auch ein sogenanntes Galileo-Gerät, mit dem verstärkt Schlaganfall-Patienten behandelt werden, wurde angeschafft.

Hier wird die Stoßwellen-Therapie durchgeführt. Quelle: Jeannette Hix

„Bei der Therapie werden geschwächte Muskelpartien trainiert und noch vorhandene Restfunktionen schneller aktiviert“, sagt Phillip Blumberg. Darüber hinaus hat er ein Stoßwellengerät angeschafft. Es sendet Wellen aus, die den Stoffwechsel anregen. „Auch Verspannungen kann man mit dieser Therapiemöglichkeit gut lösen“, sagt der junge Physiotherapeut, der an der Lehrakademie für Physiotherapie an der Reichsstraße in Berlin-Westend studiert hat.

Diana Timm aus Schwante sitzt seit 1. August an der Rezeption und koordiniert die Termine. Quelle: Jeannette Hix

Auch für 2020 hat er große Pläne. „Gemeinsam mit meiner Familie bauen wir gerade die obere Etage der Physiotherapie aus. Dort soll auf 140 Quadratmeter ein Fitnessraum mit 80 Geräten wie Kardiogeräten, Beinpressen, Hantelstangen und Co. entstehen. „Aktuell entsteht eine Konstruktion, um dort Fenster einzubauen“, sagt Phillip Blumberg.

Im Mai soll im Dachgeschoss ein Fitnessraum eröffnet werden

Er hofft, dass im Mai Eröffnung ist. Damit hätte er sich sein Geburtstagsgeschenk schon vorher gemacht. Am 20. Juni wird Phillip Blumberg 25 Jahre alt. Und: In diesem Jahr soll sein Team auch weiter wachsen. „Wir suchen aktuell einen manuellen Therapeuten“, sagt Phillip Blumberg. Bei der manuellen Therapie werden mit einer speziellen manuellen Technik Funktionsstörungen des Bewegungsapparates behandelt. Um diese Therapie anwenden zu dürfen, müssen die Therapeuten eine spezielle Ausbildung absolviert haben.

Im neuen Funktionsraum ist immer montags von 17 bis 20 Uhr Rückentraining angesagt. Die Stunde kostet 7 Euro, kann aber von den Kassen bezuschusst werden. Quelle: Jeannette Hix

Übrigens: Immer montags von 17 bis 20 Uhr ist im Physiowerk Rückenschule angesagt. Anmeldungen sind unter 0174/6326510 möglich. Die Zehnerkarte kostet 70 Euro (Schnupperstunde 7 Euro) und kann anteilig von den Krankenkassen übernommen werden.

Von Jeannette Hix